قصور الثقافة تطلق فعاليات قافلة حياة كريمة بقرية بلهاسة بمحافظة المنيا

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس الاثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي تستمر حتى 5 يونيو المقبل.

تضمنت الفعاليات الافتتاحية والتى استضافها مركز شباب القرية، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المكثفة لأبناء المنيا منها ورش تراثية وورش حكي واكتشاف مواهب، وعروض فنية وكورال وتنورة ومسرح عرائس للأطفال، ولقاءات توعوية للشباب، وعروض للفرقة الفنية من فرع ثقافة المنيا.

ورش تراثية

وشهدت الفعاليات تنفيذ 6 ورش تراثية لفتيات القرية وهي ورشة حلي للمدربة حورية عصمت، وورشة تطريز وبري للمدربة إيناس حسين، وورشة تشكيل بالورق للمدرب خالد عبد المجيد، وورشة خيوط المكرمية للمدربة شيرين محمد عفيفي، وورشة رسم حر على الورق للمدرب أشرف عبد الجواد، وورشة حرق على الجلد للمدربة منى محمد عبد العزيز، حيث يتم تدريب الفتيات على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة.

اكتشاف المواهب

كما أقيمت ورشة لاكتشاف المواهب من قبل الإدارة العامة للمواهب بإشراف المخرج محمد صابر في مجال الغناء والتمثيل، والعزف والموسيقى، وكتابة القصة القصيرة للمدربة جيهان مبروك، تم خلالها الاستماع لمواهب الأطفال والشباب والتوعية بتنميتها والعمل على رعايتها. وتم إهداء مجموعة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى المكتبات والمدارس ومراكز الشباب المتواجدة بالقرى، وتوزيع مجموعة من الإصدارات والقصص على الأطفال والشباب من أهالي القرية.

اللقاءات التوعوية

وفي اللقاءات التوعوية والثقافية قدم الصحفي محمد خضير لقائه حول «دور الإعلام فى توعية المجتمع»، والتعريف بأهداف وأهمية مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدا على الدور المهم الذى تقوم به وسائل الإعلام، وأهمية التحذير من مخاطر انسياق الشباب وراء الشائعات والتأثيرات التي قد تحدثها في الأمن القومي للبلاد، مشددًا على ضرورة مواجهة الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة. وأشار "خضير" إلى أهمية المشروعات القومية ودور مبادرة "حياة كريمة" فى تنمية الريف المصري وما تقدمة من تنمية شاملة.

وقدم هيثم سيد، من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا لقائه التوعوي عن دور الشركة فى تقديم الخدمات الخاصة بتقديم خدمات المياه وإنشاء المحطات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، مطالبًا الأهالي بالحفاظ على محطات الصرف الصحي والمرافق العامة. إضافة إلى أمسية شعرية تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية من شعراء مغاغة والمنيا، حيث قدم الشاعر عماد عزيز، قصيدة عن الوحدة الوطنية بعنوان "العيد"، وألقى الشاعر مجدي صالح، قصيدة بعنوان "نصيحة ووصية لكل البنات"، كما ألقى الأديب والشاعر محمد حسن قصيدة عن الآداب والأخلاق.

عروض فنية

وقدم عرض فني لفرقة عرائس ماريونت للفنان جمال الشرنوبي والفنان محمد راتب، والفنانة يارا محمد، والتي تفاعل معها الأطفال والشباب من أهالي القرية، حيث تم تقديم فقرات فنية وغنائية منها فقرة البلياتشو تيكو للفنان بيشو صبري، وعرض عرائس الماريونيت.

واختتمت الفعاليات الفنية بعرض فني للفرقة القومية للموسيقي العربية بالمنيا، بقيادة المايسترو أحمد الدسوقي، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الوطنية والعاطفية منها أغنية حلوين من يومنا والله، وأسمر يا أسمراني ونسم علينا الهوا، وأبو زعيزع، وبهية وفكروني، وغيرها.

أقيمت الفعاليات بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف على تنفيذ الأسبوع الثقافي، والذي تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وبالتنسيق مع فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، بمشاركة بعض قطاعات وزارة الثقافة، وبعض الوزارات والمؤسسات منها "وزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة، مؤسسة أهل مصر للتنمية.