عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يعلن توريد 367 ألف طن من القمح

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 367 ألف طن  من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2023 وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة.

نائب محافظ المنيا يتفقد شونة سمالوط ويضبط 4 سيارات محملة بـ81 طن قمح

ووجه نائب المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

 

وأشاد نائب المحافظ بجهود رؤساء المدن ومديرية التموين، وكافة الاجهزة المعنية وبخاصة الحملات الرقابية للتشديد علي أعمال التوريد في المواقع المخصصة لها وكذلك الاستعداد المبكر لهذا الموسم، وتنظيم عملية التوريد مثنياً على جهود أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على أعمال استلام وتوريد الأقماح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب، لافتا إلى استمرار اعمال التوريد بجميع المواقع .

من جانبه، اوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان كما تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتم التسهيل وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وكان ذلك في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

الأجهزة المعنية الاشتراطات الخطة لمزارعين محاصيل الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب.. غدا

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يتفقد شونة سمالوط ويضبط 4 سيارات محملة بـ81 طن قمح

ترشيحاتنا

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

وسط تحديات عالمية| ماذا تفيد المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري ؟

حملة استدعاء مجانية لبعض موديلات نيسان .. تفاصيل

وزير الرياضة: المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية يضم أفضل صالة جمباز في المنطقة

وزير الرياضة: إحالة ملف أحمد بغدودة للتحقيق.. ومواهب البطل الأولمبي مستهدفة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

الطريقة الأصلية لتحضير سلطة بابا غنوج

هل أغلق أذنيه أثناء سماع أنغام.. كيف رد المخرج يسري نصر الله؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري؟

فيديو

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ