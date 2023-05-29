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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد شونة سمالوط ويضبط 4 سيارات محملة بـ81 طن قمح

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد شونة سمالوط

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح بشونة سمالوط المركزية وذلك في إطار خطة المحافظة، لمتابعة موسم التوريد وإحكام أعمال التوريد، باعتبار محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

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جاء ذلك بحضور، سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، وممثلي مديرية التموين، وعدد من الجهات المعنية وأعضاء لجنة استلام القمح.

 

استمع نائب محافظ المنيا، خلال الجولة إلى شرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة، مرورًا بلجنة الفرز، حتي إصدار بيان بالوزن وكافة التفاصيل، كما تابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة، والتقي كذلك بالمزارعين أثناء توريدهم لمحصول القمح ووجه لهم الشكر لتعاونهم مع أجهزة الدولة في أعمال التوريد.

 

وأثناء الجولة الميدانية لنائب محافظ المنيا بمركز سمالوط لمتابعة التوريد تم ضبط 4 سيارات محملين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخطوط السير، تبين أنهم محملين بمحصول القمح ولم يحصلوا على تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية المخصصة ووجه نائب المحافظ، بإرسالها إلى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما تم ضبط سيارة محملة ب8 طن رده على الطريق الدائري بسمالوط ووجه نائب المحافظ بفحص أوراقها مع مباحث التموين، وتم ضبط سيارة بها 2 طن و50 كيلو دقيق بلدى مدعم بهدف الاحتكار على طريق شوشة وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

 

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