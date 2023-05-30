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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح 4 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بالعدوة شمال المنيا

لحوم مخفضة بالمنيا
لحوم مخفضة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في  إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

 


من جانبه قال أحمد خلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، إنه تم افتتاح 4 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية، حيث تم افتتاح منفذين بقرية الشيخ مسعود، ومنفذ بقرية القايات، ومنفذ بقرية برمشا، وجارى فتح عدد من المنافذ بالوحدات القروية، مشيراً إلي أن اللحوم يتم ذبحها في المجزر تحت إشراف الطب البيطري والإدارة الصحية وتباع بأسعار مخفضة.

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أسامة القاضي محافظ المنيا أسوا الامتحانات الالكترونية بأسعار مخفضة منافذ بيع اللحوم

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