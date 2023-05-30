غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بنى غنى ضمن حياة كريمة

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من غد الأربعاء ، قافلة طبية علاجية في قرية بنى غنى بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 31 مايو و 1 من شهر يونيو ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان .

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن " ، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.