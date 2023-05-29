دون إصابات.. إخماد حريق بمخزن ملابس في أبوقرقاص جنوب المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، حريقا اندلع داخل مخزن ملابس جاهزة بمدينة أبوقرقاص، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات أو خسائر بشرية وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبطاطين داخل شقة في مدينة أبوقرقاص بجنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية.

وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحريق نشب داخل شقة ملك "أ.ن.م"، وتقع بالطابق الرابع خلف البوستة القديمة بمدينة أبوقرقاص وتستخدم كمخزن للملابس، مما أسفر عن احتراق الشقة بالكامل وكان بداخلها بطاطين وملابس جاهزة، دون إصابات بشرية.

وأفادت التحريات الأولية بنشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ على مكان الحريق واخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة وحصر التلفيات وتباشر النيابة العامة التحقيق.