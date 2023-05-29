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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 12 طنًا من محصول القمح مخزنة للاحتكار في المنيا

ضبط كميات قمح
ضبط كميات قمح

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح ، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023 بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

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قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه تم ضبط 5 سيارات ربع نقل محملة بـ 12 طن ونصف من محصول القمح بهدف الاحتكار، منها  3 سيارات ربع نقل محملة بـ  7 ونصف طن قمح، بنطاق مجلس قروي كفر خزام، وبايقاف السيارات وفحص الاوراق تبين أن أصحابها كانوا في طريقهم لبيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وتم توجيههم للتوريد بمطاحن ملوي، كما تم ضبط سيارتين ربع نقل محملتين بـ 5 طن،  بهدف الاحتكار، بقرية دلجا، وتم توجيههما للتوريد لشونة البنك الزراعي المصري بدلجا.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا البنك الزراعي المصري الشون والصوامع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا زير التنمية المحلية مشروعات الرصف

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