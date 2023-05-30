استرداد 350 فدانا وإزالة 19 حالة تعد بالبناء في مطاي بالمنيا

ضمن أعمال الموجة الـ 21..

أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه، تابع اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد والمشرف العام على أعمال الازالة للموجه 21، استرداد 350 فدان من أراضي أملاك الدولة بمركز مطاي شمال المحافظة، حيث تم تنفيذ 19 حالة إزالة واسترداد المساحات المحددة، وشملت الحملة قري (حلوة – أبو عزيز – الشيخ حسن)، مؤكداً استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لتجوب جميع مراكز وقري محافظة المنيا، بهدف القضاء على كافة اشكال التعديات.

وأوضح هشام فايز رئيس المركز، ان تم إزالة 19 حالة جاء منها 6 حالات تعدي على أراضي الإصلاح الزراعية بمساحة 1400متر مربع، و6 حالات اخري بقرية الهوارة للتعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1840 متر مربع، و7 حالات بقرية الشيخ حسن تم خلالها استرداد 350 فدانا.