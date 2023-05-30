جامعة المنيا: تطوير شامل.. وبدء إجراءات فتح باب الترشح لوظائف العمداء

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، وبحضور أمين اتحاد طلاب الجامعة.

قدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على جهودهم الملحوظة منذ بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 وحرصهم على انتظامها وتوفير كل المقومات لإنجاح العملية الامتحانية.

وفي إطار أهمية بناء الهوية البصرية لجامعة المنيا التي تعبر عن موروثاتها التاريخية والثقافية، وبما يستقطب وعيها الفني ومكونها الحضاري والمعماري، وجه رئيس الجامعة إلى وضع خطة لرفع كفاءة الموقع العام للجامعة من حيث أنظمة الري والكهرباء والأرصفة، وتوحيد الشكل العام للمباني والمدرجات والتشجير، والرؤية المستقبلية لإحلال المباني، بما يؤصل هويتها البصرية، وإثراء التصميمات لشعارات الكليات وتوظيف ألوانها لتحمل الهدف المؤسسي لتخصص الكلية الأصيل والمعاصر، مشدداً علي ربط هذه الهوية بكافة أعمال التطوير أو التغيير، وضرورة استطلاع الرأي الهندسي من قبل المستشار الهندسي للجامعة في حالة طلب أي تغيير أو تعديل بالمباني، لإجراء الصيانة بالصورة المدرسة وفقاً للأصول الهندسية والشكل العام.

ووافق المجلس على تطوير فندق الجامعة وزيادة القيمة الاستثمارية له، لما يمثله من واجهة للجامعة، والعمل على رفع بنيته التحتية وإعداد الرسومات الهندسية المقترحة لسعته الفندقية ومستوى خدماته.

كما وافق المجلس على ترشيح ممثل الجامعة بلجنة اختيار عمداء الكليات كاولى خطوات فتح باب الترشح لعدد من وظائف عمداء الكليات. مؤكداً بأن جامعة المنيا الأهلية سوف تعمل بكافة طاقتها اعتباراً من العام القادم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك ببرامج الطب والصيدلة وطب الأسنان، والهندسة، والحاسبات ونظم المعلومات، والعلاج الطبيعي، والإعلام.

ووافق المجلس على اعتماد الكتيب المتضمن لكافة لوائح أخلاقيات البحث العلمي، والدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات الحكومية المصرية، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وتحويله إلى كتيب إلكتروني ليتم اتاحته علي موقع الجامعة بصورته الإلكترونية، والذي يضم مجموعة من القيم والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها الباحث عند إعداد واختيار ونشر البحث، والضوابط والقوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية.

وخلال انعقاد المجلس أعلن د. فرحات تقرير لجنة تحكيم الكرنفال الابتكاري المجمع لكليات الجامعة والذي نظمه المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال تحت شعار "بالإبداع والابتكار تحيا مصر" عن أفضل المشروعات الفائزة بالكرنفال، والتي تم تقييمها وفقاً لعدة معايير تفاضل بين أفضل المشاريع الابتكارية الجديدة وغير المسبوقة، والمنفذة علي أرض الواقع كتجربة أولية وعلاقتها بخدمة المجتمع، وحصولها علي جوائز وتمويل خارجي، أو تم نشرها في مجلات عملية مرموقة، وذلك علي فئتين للباحثين والطلاب وفي عدة مجالات، شملت المجال الهندسي، والطبي، والبرمجيات والتطبيقات، والعلوم، والمجال الزراعي والتعليمي والفني.

وأشار رئيس الجامعة بأن مخرجات المعرض الابتكاري كان لها عظيم الأثر في فتح آفاق كبيرة من التعاون مع المحافظة، وجهاز المشروعات الصغيرة، ووضع خطة طموحة للتنمية والتعاون مع المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحل مشاكل المحافظة بشكل علمي وتطبيقي، وخدمة مجتمع الباحثين بإتاحة إمكانيات المحافظة التكنولوجية لتبادل المعلومات، وطرحها للمشاركة في حل المشكلات المرتبطة بالمجتمع.

واستمع المجلس إلي تقرير مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة حول أبرز الخطط المستقبلية لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها لتقويم وتطوير أداء كلياتها ضماناً لجودتها وحصولها علي الاعتماد، ورفع قدرتها المؤسسية، وفاعليتها التعليمية، ووضع الآليات والبرنامج الزمني لأولوية الاعتماد للكليات ذات البرنامج الواحد مؤسسياً، والتقدم برامجياً للكليات متعددة البرامج، والبرامج الجديدة، للوصول خلال عامين لاعتماد أكثر من 60% من كليات الجامعة مؤسسياً وبرامجياً، مستعرضاً القواعد التي أقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعلم والاعتماد لتقدم مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمعايير الأكاديمية في أعوام 2009 و2022.

كما استعرض المدير التنفيذي للمعلومات، أعمال التجديد والتطوير لتغطية المدرجات والقاعات المزودة بالشاشات الذكية بشبكة الواي فاي لخدمة الأغراض التعليمية، والخطوات التنفيذية لرفع قدراتها وسرعتها لتغطية الجامعة بالكامل وتوفيرها للطلاب مجاناً.

وأكد د. عصام فرحات علي أنه في ضوء الشراكة والتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وجامعة المنيا، وافق المجلس على تدشين فرع جديد للبنك داخل الحرم الجامعي لتقديم كافة الخدمات المصرفية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وذلك بمبني مركز تكنولوجيا المعلومات، بما ييسر علي منتسبي الجامعة تعاملاتهم البنكية دون عناء.

وصرح د. فرحات أن الجامعة سوف تستضيف فريق من المجلس الوطني للاعتماد لعقد ورشة عمل موسعة بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمعنيين بالمعامل، عن كيفية التقدم لاعتماد معامل الاختبار والمعايرة ونظم إدارة الجودة بمعامل التحاليل الطبية ومقدمي خدمة اختبارات الكفاءة الفنية ومعامل الطب الشرعي ومعامل البنوك الحيوية، مؤكداً علي حرص الجامعة وفق رؤية مستقبلية علي تحقيق معايير الجودة والأيزو في مجال إدارة المنشآت التعليمية، ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للمعامل.

