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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بحل مشكلة تكرار انقطاع المياه عن ملوي

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رئيس مركز ومدينة ملوى الى حل مشكلة تكرار انقطاع المياه بملوى.

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وعقد اللواء ا.ح احمد السايس رئيس المركز ، اجتماعا طارئا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس هندسة كهرباء المركز والمدينة، وذلك للوقوف على اسباب شكوى المواطنين بتكرار انقطاع المياه عن المدينة وبعض قرى المركز.

وتبين ان اعمال التطوير لرفع كفاءة لوحات التوزيع التى يقوم بها قطاع الكهرباء تؤدى فى بعض الاحيان الى انقطاع الكهرباء ، مما يتسبب فى انقطاع المياه موجها الى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة انهاء اعمال التطوير ومراعاة توزيع الأحمال الى جانب اعلام المواطنين مسبقا بفترات انقطاع المياه لتدبير احتياجاتهم اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار التواصل مع المواطنين وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها مع ايجاد حلول بديلة فى اطار القانون.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا التواصل مع المواطنين الشرب والصرف الصحى اليوبيل الفضي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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