ضبط 6 أطنان قمح قبل تهريبها في المنيا

تابع اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023 وجهود الوحدات المحلية فى الرقابة والمتابعة المستمرة والالتزام بكافة القواعد المنظمة باعتبار القمح محصولا استراتيجيا ولتحقيق الاكتفاء الذاتى فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

وأسفرت حملات الرقابة والمتابعة بمركز المنيا عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ12 طنا من القمح دون أوراق رسمية بحى غرب وتم تسليمها الى شركة المطاحن كما تم ضبط 4 سيارات محملة بـ35 طنا ونصف بقرية طوخ الخيل وتم تسليمها الى صوامع دماريس .

وفى ملوى جنوب المحافظة اسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 4.5 طن قمح بمخزن غلال أحد تجار قرية الريرمون وضبط جرار زراعى محمل 1.5 طن بقرية الروضة بالاضافة الى ضبط سيارتين محملتين بثلاثة أطنان.

