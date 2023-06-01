لم ينجح أحد.. مياه المنيا تعلن عدم اجتياز جميع المتقدمين لاختبارات وظيفة كيميائي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، إلغاء المسابقة الخاصة باختيار وظيفة كيميائي، وإعادة الإعلان مرة أخرى وذلك في بيان على الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي

فقد اصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا بيانا قالت فيه انه نظرا إلى عدم اجتياز المتقدمين للاختبارات التحريرية بمسابقة وظيفة كيمائي في الإعلان رقم 2 لسنة 2022، والتي أقيمت في كلية العلوم بجامعة المنيا، قرر مجلس إدارة الشركة إلغاء المسابقة وإعادة الاعلان عن المسابقة علي الصفحة والموقع الرسمي للشركة في وقت.

وفي سياق متصل استلم المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لمحطة مياه ساقولا ببني مزار ومحطة مياه علي باشا حلمي بمركز مطاي.

وأكد أهمية التأكد من مأمونية الخدمات المقدمة للحفاظ على الصحة العامة، ووضع خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي، وهي الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه والصرف وتطبيقها ينعكس بالايجاب على الصحة العامة، واستدامة الخدمات المقدمة بجودة عاليه.