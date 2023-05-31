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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالخطة الاستثمارية

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاربعاء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد خيري ممثل مديرية الأمن، المقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري، ورؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية، عدد من الجهات المعنية.

وجه محافظ المنيا خالص الشكر والتحية لجميع أهالي المحافظة، لمالمسه منهم من محبة وود خلال الفترة الماضية وحرصهم على الاطمئنان على حالته الصحية والدعاء له حتى تماثل للشفاء، كما وجه التحية والتقدير لجميع الأساتذة والأطباء بمستشفى القلب والصدر وكلية الطب بجامعة المنيا، معربا عن خالص تحياته للدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والدكتور ايمن حسانين مدير المستشفيات الجامعية، لما قدموه من مجهودات مخلصة خلال الفترة الماضية .

وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره لجميع الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وكذلك مديري الإدارات وكافة العاملين بالديوان العام وكافة الأجهزة التنفيذية.

ووجه محافظ المنيا خالص التهاني بنجاح الزيارة التاريخية الرئاسية، حيث شرفت المحافظة بزيارة  الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرية المعصرة بمركز ملوي وذلك في 2 مارس الماضي وحملت الخير لجميع المصريين .

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وخلال الاجتماع ، استعرض محافظ المنيا، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الاعمال، موجها بالاستمرار في انجاز الاعمال .

واستعرض حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم، استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ السبت 12 يونيو القادم وتنتهي  15 يوليو 2023، وأوضح ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألف و704 طالب منهم 22 ألف 937 طالب علمي علوم، و 2443طالب علمي رياضة، و15 ألف و 324 طالب بالشعبة الادبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.

ووجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

كما قدم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وانتظام أعمال توريد محصول القمح.

وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2022 /2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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