حياة كريمة.. قرية طنبدي بمحافظة المنيا تستقبل فعاليات قافلة قصور الثقافة

استقبلت قرية طنبدي، أمس الأربعاء، فعاليات اليوم الثالث من القافلة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

تضمنت فعاليات الأطفال تقديم العرض الفني لفرقة عرائس “الماريونيت” قدمه جمال الشرنوبي، ومحمد راتب، يارا محمد، وتفاعل معه أطفال القرية، ثم أقيم عرض فني لفرقة كورال أطفال المنيا قدمت به باقة من الأغنيات، منها: «معانا ريال، الله أكبر، الوحدة الوطنية، طوبة فوق طوبة نبني، اسكتش ماحدش شاف، لأجل النبي»، تدريب عصام الشاذلي.

الورش التراثية

أما الورش التراثية التي استضافها مركز شباب القرية فضمت مجموعة من الورش لفتيات القرية، من بينها: ورشة حلي للمدربة حورية عصمت، وورشة تطريز وبري للمدربة إيناس حسين، وورشة تشكيل بالورق للمدرب خالد عبد المجيد، وورشة خيوط المكرمية للمدربة شيرين محمد عفيفي، وورشة رسم حر على الورق للمدرب أشرف عبد الجواد، وورشة حرق على الجلد للمدربة منى محمد عبد العزيز، وورش لاكتشاف المواهب في مجال الفنون التشكيلية للمدربة جيهان مبروك، تم خلالها التوعية بتنمية مواهب الأطفال والشباب والتوعية بتنميتها والعمل على رعايتها في مجال الرسم والتلوين. وتم إهداء مجموعة من إصدارات قصور الثقافة للأطفال والشباب من أهالي القرية.

ترشيد الاستهلاك

واستمرت الأنشطة التوعوية المقدمة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و أجري لقاء تحدث فيه محمود طه مدير العلاقات العامة بشركة المياه، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمنيا نشاطًا توعويًا للأطفال وشباب القرية؛ من خلال المشاركة بنشاط "السلم والدخان"، ونشاط ارسم ولون واكسب، ونشاط "اعرف وصحح الغلط"، ونشاط "ارسم واعرف"، بالإضافة إلى تقديم هدايا للأطفال.

الأمسية الشعرية



في الجانب الثقافي للقافلة أقيمت أمسية شعرية، تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية من شعراء مغاغة والمنيا، حيث قدم الشاعر جابر الزهيري قصيدة بعنوان "مش هحلف"، وقدم الشاعر أيمن السيد قصيدته "فردوس الجنة"، وألقى الشاعر وائل السيد قصيدته صدقيني. بينما تحدث الكاتب محمد خضير في لقاء تثقيفي عن الدور الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي في المجتمع، وأهمية مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية وأثرها على تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

فعاليات الأسبوع السابع عشر

جاءت الفعاليات بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف على تنفيذ القافلة، ومروان محمد ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعديد من التنفيذيين وأبناء القرية.

فعاليات الأسبوع السابع عشر من مبادرة حياة كريمة الثقافية أطلقته قصور الثقافة أمس الأول، ويستمر حتى 5 يونيو المقبل، وتنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، ويشهد عددا من الفعاليات الفنية والثقافية التي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبمشاركة بعض الوزارات والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة.