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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تقدم العرض «غيبوبة» على مسرح الهناجر.. غدا

عرض مسرحي جديد
عرض مسرحي جديد

ينطلق غدا الأربعاء، العرض المسرحي «غيبوبة» على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، والذي تقدمه فرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر حتى الرابع من يونيو. 

العرض عن مسرحية «فندق العالمين»  للكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، بطولة ياسر أبو العينين، سمية الإمام، آية خميس، ضياء الصادق، مريم جبريل، حسام العمدة، محمود البيطار، علي الصباحى، ميرنا موسى . 

 

أحداث العرض المسرحي 

 

تدور الأحداث حول مكان يتجمع فيه مجموعة من البشر يربطهم أنهم كلهم يقعون تحت تأثير الغيبوية، ويتقرر مصيرهم بواسطة مصعد فمن يموت يأخذه المصعد إلى أعلى ومن يكتب له العودة إلى الحياة ينزل به المصعد إلى الأرض. 

 

فريق العمل

 

العرض دراماتورج ياسر أبو العينين، ديكور وملابس ناردين عماد، الأشعار إهداء أحمد زيدان، تأليف موسيقى وألحان إهداء زياد هجرس، توزيع مصطفى حافظ،  تنفيذ موسيقى محمد رمضان، غناء صدفه، استعراضات محمد بحيري، تصميم إضاءة أحمد أمين، مكياج رامي جمال، هيئة الإخراج علي الصباحي، حسن يونس، قطب محمد، مخرج منفذ هالة محمد، دعاية وإعلان خالد مهيب، إخراج حسام التوني. 

 

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية  للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

العرض المسرحي غيبوبة ساحة مركز الهناجر للفنون دار الأوبرا الهيئة العامة لقصور الثقافة

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