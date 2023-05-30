بعد حصوله على جائزة التفوق..الفنان فتحى عفيفي يشكر الدولة لاحترام مشواره الفني|خاص

قال أنه ابن لجيل يعطي ولا ينتظر النتيجة..

فاز منذ قليل الفنان التشكيلي فتحي عفيفي بجائزة الدولة للفنون، حيث منح المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ‏ جوائز الدولة للتفوق، إلى 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏الـ69؛ لذلك.

قيمة معنوية

الفنان التشكيلي فتحى عفيفى، الحاصل على جائزة التفوق فى مجال الفنون لعام 2023، تحدث لـ صدى البلد فقد عن القيمة التي تمثله له الجائزة وقال: ترشحت للحصول على الجائزة بعد 50 عامًا، وبالنسبة لي فحصولي على جائزة الدولة للتفوق في الفنون، يمثل قيمة معنوية كبيرة، واحترام لي من بلدي مصر، فأنا من مواليد عام 1950، وشاركت في الحرب، ونحن جيل يعطي ولاينتظر النتيجة، والحمد لله رب العالمين. ففي عام 1997 حصلت على جائزة نادي القاهرة على مستوى التحكيم، بمشاركة ثمانين دولة، وتكريم اليوم بمثابة تكريم من الدولة المصرية كلها، وهذا جعلني سعيدًا للغاية.



وعن توقعه الفوز من عدمه قال: لا والله لم أتوقعه، لأنها إجراءات لا أعلم عنها أي شيء، والتقدم ضمن المرشحين يأتي پإحدي طريقتين، إما بالذهاب للتقديم، أو ترشيح إحدى الجهات لك، وقد فوجئت بترشيحي من قٍبل لجنة الفنون الشعبية في المجلس هذا العام.