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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موعد إعلان القائمة القصيرة والمجموعة القصصية الفائزة بجائزة يحيى الطاهر عبد الله

أسماء يحيى الطاهر
أسماء يحيى الطاهر عبدالله

أعلنت الدكتورة أسماء يحيي الطاهر عبدالله، نجلة الكاتب المصري الراحل يحيى الطاهر عبد الله، عن موعد إعلان القائمة القصيرة للدورة الثالثة من مسابقة يحيى الطاهر عبد الله في القصة القصيرة، وذلك يوم الإثنين الموافق الخامس من يونيو المُقبل، على أن يتم إعلان المجموعة القصصية الفائزة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من يونيو، في حفل يقام بمقر دار المرايا للثقافة.

 


شروط الجائزة

 

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، و ألا يتجاوز عمره 40 عامًا، ألا تكون المجموعة القصصية قد نشرت من قبل، على ألا يكون المتقدم قد سبق له نشر كتاب إبداعي. 

 

يحيى الطاهر عبدالله 

 

يحيى الطاهر عبد الله 

يحيى الطاهر عبد الله قاص من جيل الستينات،  وُلد في الثلاثين من أبريل عام 1938، بقرية الكرنك بالأقصر، في عام  انتقل  إلى قنا في عام 1959، والتقى الشاعرين الكبيرين عبدالرحمن الأبنودي وأمل دنقل، حيث نشأت بينهم الصداقة.

نشر أول أعماله في عام 1961 وهي قصة «محبوب الشمس»، كما كتب في ذات العام قصة «جبل الشاى الأخضر»، في نهاية عام 1961 كتب بقية قصص مجموعته الأولى «ثلاث شجيرات تثمر برتقالًا».

صدر له العديد من الأعمال المهمة من بينها: «الطوق والأسورة، أنا وهى وزهور العالم، الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة» وغيرها، وتعتبر قصة «الرسول» آخر ما كتبه يحيى الطاهر حيث كتبها في الأيام الأولى من شهر إبريل عام 1981م.

رحل يحيى الطاهر عبدالله في التاسع من أبريل عام 1981، قبل أن يتم عامه  ال43 بأيام قليلة، ودُفن في قريته الكرنك بالأقصر.

يحيى الطاهر عبد الله القائمة القصيرة القصه القصيره المجموعة القصصية الفائزة دار المرايا للثقافة الطوق والأسورة الكرنك

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