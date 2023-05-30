عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

علي الدين هلال يحصد جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، اسم الفائز بجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 69، حيث أعلنت فوز الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق بالجائزة.

وتم عقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك من من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، حيث تنافس على الجائزة هذا العام، كل من الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، الدكتور محمد صابر عرب وزيرة الثقافة الأسبق.

 

على الدين هلال، كاتب مصري حصل علي بكالوريوس كلية الاقتصاد (قسم العلوم السياسية- جامعة القاهرة) عام 1964، وزير الشباب من عام 1999 إلى 2004، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من عام 1994 إلى 1999، أمين المجلس الأعلى للجامعات من عام 1992 إلي 1994، له عشرات الكتب والبحوث المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، وشارك فى العديد من المؤتمرات العلمية والسياسية. تولى "هلال" خلال مسيرته المهنية، عددا من المناصب منها: مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2011، مقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في مجال العلوم السياسية، والمجلس الأعلى للجامعات من عام 2009 إلي 2011، وزير الشباب من عام 1999 إلي 2004، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من عام 1994 إلي 1999، أمين المجلس الأعلى للجامعات من عام 1992 إلي 1994.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية فوز الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق لمجلس الأعلى للثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لشفط الدهون خرجت بدون معدة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي: لا يصح أن نقول عن النبي أنه مات

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الضربات الأوكرانية في روسيا

مطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق والآداب في تنسيق الجامعات 2023

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

كان بيطب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

قبل مواجهة طلائع الجيش.. حقيقة هروب المدير الفني للزمالك من الفندق.. تفاصيل

السيسي: حريصون على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا

فيديو

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ