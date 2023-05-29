11 يونيو.. سارة الراوي تقدم حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تحيي الفنانة سارة الراوي، حفلًا غنائيًا، الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 11 يونيو، بقاعة «النهر» ساقية عبد المنعم الصاوي، بحي الزمالك.

ومن المقرر أن تقدم سارة الراوي خلال الحفل مجموعة جديدة من الأغانى التراثية الشعبية المصرية والمواويل القصصية لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، والمتنوعة ما بين أغانى الفلكلور المصري الصعيدي والفلاحي والبدوي، ومنها: «تحت الشباك، وداري جمال العين، وسيدي يا سيدي، ومن فوق شواشي الدرة، ومهما كان».

و أعلنت ساقية الصاوي عن قيمة تذكرة دخول حفل فريق موالي للفرد ب 80 جنيه مصري .

سارة الراوي



يذكر أن الفنانة سارة الراوي، من مواليد محافظة الإسماعيلية، وبدأت مشوارها الفني مع شقيقتها الفنانة هند الراوي في فرقة النيل للآلات الشعبية، وعملت مع الكثير من الفنانات اللاتي يقدمن الفن الشعبي مثل الفنانة جمالات شيحة، والفنانة فاطمة سرحان.

وأحيت سارة الراوي، العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها بصحبة فريق موالي الذي أسسته منذ سنوات لإحياء التراث والفن الشعبي، وشاركت سارة الراوي مؤخرًا بالغناء في المسلسل التلفزيوني «جزيرة غمام» الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

الاعتناء بالموسيقى العربية

تاتي تلك الأنشطة المتنوعة، فى إطار حرص ساقية الصاوي على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، وتسليط الضوء على الثراء اللحني والإيقاعي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، والحفاظ على الهوية المصرية.