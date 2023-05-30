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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ضياء العزاوى يحصد جائزة النيل للمبدعين العرب

جوائز الدولة
جوائز الدولة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، اسم الفائز بجائزة النيل للمبدعين العرب، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 69، حيث أعلنت فوز الفنان التشكيلى العراقي ضياء العزاوى بجائزة النيل للمبدعين العرب لعام 2023.

وتم عقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإليكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك من من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، حيث تنافس على الجائزة هذا العام، كل من الفنان التشكيلى العراقي ضياء العزاوى، المفكر السعودى الكبير عبدالله الغذامى.

ضياء العزاوى فنان تشكيلي عراقي ولد في 24 أبريل 1939، تخرج من كلية الآداب –قسم الآثار- عام 1962، ثم نال شهادة دبلوم رسم من معهد الفنون الجميلة عام 1964. وهو من الأعضاء المؤسسين لجماعة الرؤية الجديدة والجماعة العددية وعضو في جمعية التشكيليين العراقيين ونقابة الفنانين. وهو يعيش في منفاه الاختياري منذ أكثر من ثلاثين عاما مستقراً في ضاحية قريبة من لندن.

الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة جائزة النيل للمبدعين العرب الفنان التشكيلى العراقي ضياء العزاوى معهد الفنون الجميلة

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