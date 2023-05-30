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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد فوزها الجائزة التشجيعية.. نورا ناجي: جائزة الدولة الأهم بالنسبة لي| خاص

نورا ناجي
نورا ناجي

قال الكاتبة نورا ناجي، الحاصة على جائزة الدولة التشجيعية 2023، إنها سعيدة بحصولها على الجائزة هذا العام، مؤكدة أنها فخورة بذلك خاصة وأنها جائزة الدولة.

وأضافت في تصريحات خاصة لصدى البلد: جائزة الدولة بالنسبة لي هي أهم الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتي الأدبية.

وعبرت عن بالغ سعادتها بفوزها، عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

يشار إلى أن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة" صدرت عن دار الشروق للنشر، وهى أول مجموعة قصصية لها في مسيرتها الأدبية، وفيها تقدم حكايات متنوعة متشابكة، وكراكيب من الذاكرة المهملة، التي تعيد ترميمها.

ففى هذه المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، تقدم نورا ناجى للقارئ عالما لا يختلف عن عوالم القراء، فتصبح القصة بمثابة مرآة يرى فيها القارئ مشاهد من حياته ربما قد يكون نسيها، فتعيد ترميم ذكراته من خلال هذه القصص وعوالم أبطالها.

نورا ناجى، كاتبة من مواليد 1987، بدأت النشر سنة 2014، وصدر لها روايات "بانا"، و"الجدار"، و"بنات الباشا" وكتاب بعنوان "الكاتبات والوحدة"، ورواية "أطياف كاميليا" سنة 2019. وفى عام 2021، فازت رواية "أطياف كاميليا" بجائزة يحيى حقى من بين 130 عملا روائيا قرأته لجنة التحكيم.

واعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.
 
وخلال كلمتها قبيل اعتماد جوائز الدولة التشجيعية، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "نجتمع اليوم للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة، والتي تجسد عمق إيمان الدولة المصرية بقيمة ومكانة مبدعيها بمجالات العلم والثقافة المتعددة، وكذلك التأكيد على أهمية تضافر جهود مثقفيها ومبدعيها لصنع مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا لبلادنا".

كما قدمت وزيرة الثقافة، التهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، ووصفتها بتلك الجائزة العريقة والتي تعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها، كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر لكل القائمين على هذا الحدث، وخروجه بالشكل اللائق بوزارة الثقافة. 

الكاتبة نورا ناحي جائزة الدولة التشجيعية 2023 نالتا خلال مسيرتها الأدبية مثل الأفلام الساذجة الذاكرة المهملة

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