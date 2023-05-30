عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحمد المسلماني: القاهرة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية بالعالم عام 2023

صدى البلد

تحتضن القاهرة العديد الكثير من المزارات والمقاصد السياحية الجاذبة للزائرين من مختلف انحاء العالم، وتشهد مصر في الفترة الأخيرة نشاطًا سياحيًا كبيرًا، وعودة للسائحين الذين ابتعدوا عن مصر لسنوات.


قال الإعلامى أحمد المسلماني، إن القاهرة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية فى العالم لعام 2023 بحسب ماذكرته شبكة "CNN"، منها المقاصد في السويد وبريطانيا ونيبال وجزر فيدجي، وكانت القاهرة  من بين افضل عشر وجهات سفر في العالم لعام 2023، وهذا ما نشرته السفارة الامريكية في القاهرة، حيث قالت إن  القاهرة بها مزارات رائعة، وذكرت الأزهر الشريف، والقاهرة الإسلامية التي تضم أكبر مجمع للعمارة الإسلامية التاريخية هو الأكبر في العالم، والمتحف المصري بالتحرير، والمتحف الكبير الذي يُعد  أكبر متحف  لحضارة واحدة في العالم،  والذي يحتوي المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.


 

عودة السياح 

 

وأوضح "المسلماني" خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن جائحة كورونا  أثرت بشكل كبير على السياحة في مصر والعالم في عام 2020، وانخفضت عائدات مصر إلى 4 مليار دولار بعد أن وصل العائد المصري من السياحة إلى 13 مليار دولار في عام 2019،  ويواصل الارتفاع تدريجيًا حتى وصل إلى 10 مليار دولار في العام العام الماضي. منوهًا إلى تحقيق قطاع السياحة لنجاح كبير خلال الموسم الشتوي الأخير، والذي وصلت عائدته إلى 14 مليار دولار، فيما شهدت  الأقصر وأسوان ومرسى علم والغردقة توافد السياح في أوقات كثيرة، بالإضافة إلى السياحة داخل القاهرة، وسياحة السواحل، وبداية عودة السياح الروس الذين شكلوا ثلث حجم السياح إلى مصر قبل الحرب الأوكرانية.


وأشار إلى عودة السياح الإيطاليين إلى مصر بكثافة  بعد سنوات من  الانقطاع، وكذلك البريطانيين والسياح الإسبان والصينيين إلى مصر. لهذه الأسباب مجتمعة؛ نجد أن السياحة في مصر ساهمت في زيادة الدخل القومي من السياحة  إلى 14 مليار دولار هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول  إلى 30 مليار دولار عام 2030. 

في ذكرى رحيله.. محطات مؤثرة من حياة الشاعر الإنجليزي ألكسندر بوب

قصور الثقافة تطلق فعاليات قافلة حياة كريمة بقرية بلهاسة بمحافظة المنيا

قصور الثقافة تقدم العرض «غيبوبة» على مسرح الهناجر.. غدا

منتدى نقل الخبرة بقصور الثقافة يناقش حقوق وواجبات الوظيفة العامة

11 يونيو.. سارة الراوي تقدم حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

موعد إعلان القائمة القصيرة والمجموعة القصصية الفائزة بجائزة يحيى الطاهر عبد الله

بداخلها كنوز العالم.. ماذا نعرف عن كشف سقارة الأخير؟

في ذكرى ميلاده|تعرف على أشهر مقولات لجون كينيدي الرئيس الـ35 للولايات المتحدة

في ذكراه|محطات متنوعة من حياة الأديب الأسترالي باتريك وايت الحاصل على نوبل

ثقافة بورسعيد تناقش صحة المرأة في محاضرة بالإسكان البديل بالقابوطي |صور

مقصد سياحي 

 

وأكد أنه لولا الأمن والاستقرار الذي شهدته مصر بعد فترة عصيبة مرت بها البلاد؛ لما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه، فالجهد الكبير فى مجال الأمن فى عهد الرئيس السيسى، أدى إلى حالة من الاستقرار والأمن الكبير فى مصر، وهذا مانرى نتائجه فى السياحة سواء فى سيناء أو ساحل البحر الأحمر أو الأقصر وأسوان والإسكندرية أو القاهرة والساحل الشمالي، موضحًا أن النجاح فى معركة الأمن يسر كثيرًا النجاح فى السياحة، وصولًا إلى 14 مليار دولار العام الأخير متجاوزًا عام ما قبل الجائحة 2019، لذلك فبعض المواقع وضعت مصر بين أفضل 5 مقاصد سياحية فى العالم، ووضعت "CNN" القاهرة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لعام 2023.

القاهرة المقاصد السياحية السياح الإيطاليين قطاع السياحة المتحف الكبير توت عنخ آمون القاهرة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

عاطل يخطف فتاة ويصورها لابتزازها| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيله.. محطات مؤثرة من حياة الشاعر الإنجليزي ألكسندر بوب

قصور الثقافة تطلق فعاليات قافلة حياة كريمة بقرية بلهاسة بمحافظة المنيا

قصور الثقافة تقدم العرض «غيبوبة» على مسرح الهناجر.. غدا

منتدى نقل الخبرة بقصور الثقافة يناقش حقوق وواجبات الوظيفة العامة

11 يونيو.. سارة الراوي تقدم حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

موعد إعلان القائمة القصيرة والمجموعة القصصية الفائزة بجائزة يحيى الطاهر عبد الله

بداخلها كنوز العالم.. ماذا نعرف عن كشف سقارة الأخير؟

في ذكرى ميلاده|تعرف على أشهر مقولات لجون كينيدي الرئيس الـ35 للولايات المتحدة

ترشيحاتنا

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

أسعار سيارة دفسك جلوري 330S وإيجل برو الجديدة

صحف السعودية| السيسي وأردوغان يقرران استئناف العلاقات الدبلوماسية.. واتفاق على تمديد هدنة السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ