أحمد المسلماني: القاهرة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية بالعالم عام 2023

تحتضن القاهرة العديد الكثير من المزارات والمقاصد السياحية الجاذبة للزائرين من مختلف انحاء العالم، وتشهد مصر في الفترة الأخيرة نشاطًا سياحيًا كبيرًا، وعودة للسائحين الذين ابتعدوا عن مصر لسنوات.



قال الإعلامى أحمد المسلماني، إن القاهرة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية فى العالم لعام 2023 بحسب ماذكرته شبكة "CNN"، منها المقاصد في السويد وبريطانيا ونيبال وجزر فيدجي، وكانت القاهرة من بين افضل عشر وجهات سفر في العالم لعام 2023، وهذا ما نشرته السفارة الامريكية في القاهرة، حيث قالت إن القاهرة بها مزارات رائعة، وذكرت الأزهر الشريف، والقاهرة الإسلامية التي تضم أكبر مجمع للعمارة الإسلامية التاريخية هو الأكبر في العالم، والمتحف المصري بالتحرير، والمتحف الكبير الذي يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم، والذي يحتوي المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

عودة السياح

وأوضح "المسلماني" خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على السياحة في مصر والعالم في عام 2020، وانخفضت عائدات مصر إلى 4 مليار دولار بعد أن وصل العائد المصري من السياحة إلى 13 مليار دولار في عام 2019، ويواصل الارتفاع تدريجيًا حتى وصل إلى 10 مليار دولار في العام العام الماضي. منوهًا إلى تحقيق قطاع السياحة لنجاح كبير خلال الموسم الشتوي الأخير، والذي وصلت عائدته إلى 14 مليار دولار، فيما شهدت الأقصر وأسوان ومرسى علم والغردقة توافد السياح في أوقات كثيرة، بالإضافة إلى السياحة داخل القاهرة، وسياحة السواحل، وبداية عودة السياح الروس الذين شكلوا ثلث حجم السياح إلى مصر قبل الحرب الأوكرانية.



وأشار إلى عودة السياح الإيطاليين إلى مصر بكثافة بعد سنوات من الانقطاع، وكذلك البريطانيين والسياح الإسبان والصينيين إلى مصر. لهذه الأسباب مجتمعة؛ نجد أن السياحة في مصر ساهمت في زيادة الدخل القومي من السياحة إلى 14 مليار دولار هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 30 مليار دولار عام 2030.

مقصد سياحي

وأكد أنه لولا الأمن والاستقرار الذي شهدته مصر بعد فترة عصيبة مرت بها البلاد؛ لما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه، فالجهد الكبير فى مجال الأمن فى عهد الرئيس السيسى، أدى إلى حالة من الاستقرار والأمن الكبير فى مصر، وهذا مانرى نتائجه فى السياحة سواء فى سيناء أو ساحل البحر الأحمر أو الأقصر وأسوان والإسكندرية أو القاهرة والساحل الشمالي، موضحًا أن النجاح فى معركة الأمن يسر كثيرًا النجاح فى السياحة، وصولًا إلى 14 مليار دولار العام الأخير متجاوزًا عام ما قبل الجائحة 2019، لذلك فبعض المواقع وضعت مصر بين أفضل 5 مقاصد سياحية فى العالم، ووضعت "CNN" القاهرة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لعام 2023.