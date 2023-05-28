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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة بورسعيد تناقش صحة المرأة في محاضرة بالإسكان البديل بالقابوطي |صور

الدكتورة مروة عوض
الدكتورة مروة عوض

عقد فرع ثقافة بورسعيد، محاضرة بعنوان «صحة المرأة والأمراض التي تصيبها وكيفية الوقاية منها»، بمكتبة طفل حي الضواحي التابع لقرية القابوطي، ضمن البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لأبناء أحياء ومناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

 

نصائح غذائية

 

تناولت الدكتورة مروة عوض -أخصائي تدريس علوم تمريضية بالمعهد الفني الصحي ببورسعيد- في حديثها العادات الصحية للغذاء والعادات السلبية التي تؤثر علي صحه المرأة، موضحة أن التغذية غير المتوازنة التي يتم فيها تناول أنواع معينة من المغذيات أكثر من الأخرى كالنشويات أو الدهون، تظهر معها الأمراض المزمنة كالسمنة وأمراض القلب.

أثناء المحاضرة 

وأوضحت "عوض" ضرورة الابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية؛ لتجنب الإصابة بالخمول وزيادة الوزن، فزيادة الأملاح بنسب كبيرة فى الطعام، يؤدي لاحتباس الماء داخل الجسم، ويؤثر ذلك على الجهاز الهضمي بصورة سلبية، وشرب الماء بكثرة خلال الوجبات، يعمل على تمديد العصارات الهضمية فتصبح أقل قدرة على الهضم، وغيرها من العادات التي تؤثر على الصحة.

أضافت أخصائي العلوم التمريضية أنه يجب تناول أطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن؛ التي تدعم جهاز المناعة الصحي، ويمكن أن تساعد في منحك إحساسًا بالسيطرة على عاداتك الغذائية الصحية، مثل ثمار الحمضيات، والبرتقال، والخضروات الخضراء مثل السبانخ، واللفت، والبطاطا الحلوة، والجزر، بالإضافة إلى البيض، والفاصوليا، والأسماك. وجاء في المحاضرة إشارة إلى أمراض الثدي، وكيفية الكشف المبكر في البيت بطرق مختلفة. 

 

نظم المحاضرة قسم المرأة بفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث تشهد أحياء ومناطق الإسكان البديل ببورسعيد والقاهرة والإسكندرية تكثيفًا لبرامج قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، في إطار حملاتها التوعوية بالعديد من القضايا المجتمعية، ودعمًا للعدالة الثقافية بالوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق، والعمل على اكتشاف ورعاية موهوبيهم.

ثقافة بورسعيد الدكتورة مروة عوض العادات الغذائية الإسكان البديل أمراض الثدي

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