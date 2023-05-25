ثقافة بورسعيد تقدم العرض المسرحي الأيام المخمورة|صور

تطرح تساؤلات عديدة..

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، مساء أمس الأربعاء، ثاني ليالي العرض المسرحي «الأيام المخمورة»، لفرقة بورفؤاد المسرحية ببورسعيد، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

عرض «الأيام المخمورة»

تطرح مسرحية الأيام المخمورة عدة تساؤلات حول الحب والوفاء والخيانة والمبادئ والانتهازية، وقصتها تدور حول عائلة تهرب خلالها الأم مما يحدث تشتتا لأفراد العائلة ينتج عنه انخراطهم في مسارات مختلفة تعج بالكثير من المتناقضات.

فريق العمل

المسرحية عن نص"الأيام المخمورة" لسعد الله ونوس، إخراج حسين عز الدين، أشعار علاء فراج، ألحان عادل عثمان، إضاءة عماد الجنايني، استعراضات محمد صالح، تصميم الديكور مازن الصواف ويوسف الشاعر، المخرج المساعد محمد المصري، مخرج منفذ هشام العطار، بطولة: فاطمة هدية، هشام العطار، محمد مجاهد، محمد جمال، نوران إسماعيل، جنى الحسيني، كريم منصور، أحمد مندور، سلمى هاني، مي الرازقي، تاج الدين، علاء أبو زيد.

لجنة المشاهدة



شهد العرض أعضاء لجنة المشاهدة المكونة من د. عبد الناصر الجميل أستاذ الديكور بمعهد الفنون المسرحية، والشاعر والناقد يسري حسان، المخرج حمدي حسين، أحمد السيد بإدارة المسرح، وبحضور بحضور د. جيهان الملكي مدير عام ثقافة بورسعيد.

الأيام المخمورة من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد على مدار ثلاثة أيام، ضمن عروض المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات.

العرض المسرحي الأيام المخمورة»

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