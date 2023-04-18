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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"طقوس أسماك ميتة".. أول عروض نوادي المسرح الإقليمي ببورسعيد

عرض مسرحي
عرض مسرحي

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد العرض المسرحي "طقوس أسماك ميتة "، وهو أول عروض نوادي المسرح الإقليمي ببورسعيد هذا الموسم، وذلك ضمن فعاليات النشاط المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض تأليف أسامة المصري، سينوغرافيا وإخراج إبراهيم فهمي، ويتناول فترة تاريخية مهمة في بورسعيد منذ النكسة والتهجير حتى العودة.

ويتحدث العرض عن عائشة التي كانت ستتزوج ضاحي ثم ضاع في النكسة وراحت تبحث عنه -مثل إيزيس التي بحثت عن أوزوريس- طوال فترة التهجير بعيدا عن بورسعيد حتى وجدته بعد ظروف الحياة الصعبة خلال فترة النكسة ثم جاء النصر والعودة لبورسعيد.  

العرض بطولة سلمى السيد، سارة هاني، أحمد مندور، مها يوسف، محمد أبو النور، جنى ممدوح، محمد ملوك، عبد الرحمن خالد، زياد فتحي، علاء الدين عمرو، أحمد إبراهيم، يوسف عادل، زينة أحمد، آية وجيه، هنا خالد، أماني أحمد، مريم السعيد، يوسف سامي، مؤثرات صوتية شادي مصطفى، استعراضات فرقة بورسعيد الفنون الشعبية تصميم وتدريب محمد صالح.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم ومشاهدة العروض وهم المخرج أحمد عبد الجليل، أحمد نور الدين مصمم ديكور، إيمان سلامة عضو الرقابة على المصنفات الفنية، أحمد زيدان كاتب وشاعر، مروة ماهر مقرر اللجنة، د. جيهان المالكي مدير عام ثقافة بورسعيد.

يشار إلى أن العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ويقدمه الفرع ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

مسرح قصر ثقافة بورسعيد طقوس أسماك ميتة عروض نوادي المسرح الإقليمي النشاط المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة

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