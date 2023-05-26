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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بورسعيد .. فعاليات فنية لأبناء القابوطي ضمن برامج قصور الثقافة بالإسكان البديل

مركز شباب القابوطي
مركز شباب القابوطي

شهد مركز شباب القابوطي ببورسعيد، أمس الخميس، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنوعت بين المحاضرات التثقيفية وورش الرسم وعروض مسرح العرائس، ولاقت إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من أبناء الحي، وذلك ضمن البرامج الثقافية والفنية التي تقدمها قصور الثقافة لأبناء مناطق وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات. 

 

الفعاليات 

 

تضمنت الفعاليات محاضرة عن "تأثير الأيدي العاملة على الاقتصاد المصري" للأديب محمد خضير، أوضح خلالها  كيف يمكن أن تؤثر البطالة على معدلات النمو الاقتصادي في مصر من خلال بناء نموذج قياسي، وأثر هذه المعدلات، ثم طرح مجموعة من مقترحات الحلول التي من شأنها التقليل والحد من البطالة.  

 

ورش الفنون التشكيلية 

 

أعقب المحاضرة تنفيذ مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية، منها: ورشة صناعة الإكسسوارات والحلي تنفيذ فاطمة شوقي، وسمية محمد أبو زيد، وورشة صناعة المكرميات أعدتها فيفي القيعي، وورشة عمل إسورة من الخرز الخشبي الملون وحظاظات تنفيذ رانيا شلتوت، كما نفذت ورشة تصنيع عرائس من كور البينج بونج والفوم الجليتر وورق الكانسون تنفيذ سارة علي، وورشة تلوين عن معالم بورسعيد الأثرية لغادة علي، وورشة رسم على الوجه نادية أبو الحمد، إضافة إلى ورشة تصميم "كتاب مجسم عن بورسعيد الباسلة"  تنفيذ شهد عيد، وأماني شوقي.  

 

اكتشاف المواهب 

 

وقدم عرض مسرح عرائس "ماريونيت وتنورة والأراجوز"، وعرض مسرحي آخر لفريق أجيال العرائس بقيادة عمرو حمزة بعنوان "مبروك ولبلب" والذى يحكي عن صفة الغرور وأهمية التعليم. واختتمت الفعاليات بفقرة اكتشاف المواهب الفنية من أبناء القابوطي في الغناء والإنشاد الديني وتم توزيع جوائز على الأطفال الموهوبين. 

 

جاءت الفعاليات بحضور الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان البديل، والتي أدارت حوارا مع الأطفال بعنوان "أحلام ورؤى مستقبلية"، وتطبيقات ذلك من خلال ورشة فنون تشكيلية بعنوان "ارسم حلمك" تنفيذ د. إيمان محمد علي. كما شهد الفعاليات الدكتورة جيهان الملكي مدير عام ثقافة بورسعيد، والدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة، وطنيب عوض رئيس مجلس إدارة مركز شباب القابوطي. والعديد من التنفيذيين من الثقافة والشباب والرياضة. 

 

أقيمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل والإدارة العامة لثقافة المرأة، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة بورسعيد. 

 

يشار إلى أن قصور الثقافة تقدم فعاليات ثقافية شاملة وبشكل مستمر للأسر والأطفال من قاطني الإسكان "بديل العشوائيات" بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسكندرية، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي ضوء استراتيجية العدالة الثقافية وبرنامج عمل وزارة الثقافة. 

 

مركز شباب القابوطي 
مركز شباب القابوطي 
مركز شباب القابوطي 
مركز شباب القابوطي 
مركز شباب القابوطي 
القابوطي وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة بورسعيد قصور الثقافة مركز شباب القابوطي

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