عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكراه|محطات متنوعة من حياة الأديب الأسترالي باتريك وايت الحاصل على نوبل

باتريك وايت
باتريك وايت

يصادف اليوم الثامن والعشرون من شهر مايو ذكرى ميلاد الأديب الأسترالي باتريك وايت، أحد أبرز أدباء أستراليا في القرن الـعشرين، والذي اهتم بإبراز الجوانب الإنسانية في أعماله الروائية، كما حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1973؛ لأسلوبه الرائع والمؤثر نفسيا في فن السرد  والذي قدم محتوى جديد للأدب.

ولد باتريك وايت في لندن في أثناء زيارة والديه لها،  عمل في مزرعة أبيه  بتربية الأغنام، ثم عاد إلى إنجلترا في فترات متعاقبة للدراسة، فدرس اللغات الحديثة في جامعة كمبردج.

 

الخدمة العسكرية

 

خدم في أثناء الحرب العالمية الثانية في سلاح الجو الملكي، واستقر بعدها في أستراليا، وتخللت ذلك فترات إقامة متقطعة في كل من إنجلترا والولايات المتحدة.

 

أستراليا رمز البهاء 

 

بدأ وايت بكتابة الشعر، ثم التفت إلى النثر، وكانت رواية «الوادي السعيد» عام 1939، أولى رواياته التي ظهر فيها تأثره الواضح بديفيد هربرت لورنس وتوماس هاردي، وعاد في كتاباته اللاحقة إلى بيئة بلاده الأصلية، فصار الكاتب الأسترالي الأبرز بامتياز. ويمكن تشبيه هذا التطور لديه بحال الروائيين الأمريكيين اللاتينيين الذين جعلوا من قارتهم رمزًا للغموض والروعة، فجعل وايت من أستراليا رمزًا للبهاء والعظمة، بيد أنه لم يتغاض عن تطفل المدنية وتعديها على طبيعة القارة البدائية المتوحشة لتخل بتوازنها. 

ويمكن تشبيهه أيضاً بكونراد الذي جعل من قارة أخرى رمزًا للولوج إلى قلب العتمة لكشف خفايا النفس البشرية. وقد تجلى كل هذا في أول رواياته المهمة «قصة العمة»  عام1948، وهي دراسة لحياة إمرأة عادية، وتتجلى المفارقة حين يؤدي نجاحها الشخصي إلى جنونها، وكذلك في روايات: «شجرة الإنسان» عام1955، وهي  الأهم، و«فوس» عام 1957، و«راكبو العربة» عام 1961، و«دائرة الكون» عام 1966، و«قضية توايبورن» عام 1979، والتي تستمد كلها موضوعاتها من أستراليا التي تجسد ثيمتها المركزية. 

 

المعادل الموضوعي


وجد وايت في شخصية المستكشف الألماني فوس المعادل الموضوعي له، فهو مهرج وحكيم، عبقري وأحمق في آن واحد، ويسقط في النهاية ضحية لفضوله للقارة البكر التي يحاول استكشافها. 

ثقافة بورسعيد تناقش صحة المرأة في محاضرة بالإسكان البديل بالقابوطي |صور

ذكرى تاريخية.. انعقاد القمة العربية الأولى بدعوة من الملك فاروق

البحيرة .. إيقاعات الأنفوشي تشعل أجواء قافلة قرية فيشا بالمحمودية

قصور الثقافة تختتم أسبوع أطفال المحافظات الحدودية فى دمياط

ثقافة دهب تقدم العرض المسرحي «كل يوم»

جولات «اللسان ومصب النيل وسفن البرج» ضمن زيارات محافظة دمياط

ثقافة الجيزة تشارك في معرض منتجات الشباب والحرف اليدوية

ثقافة أسوان تطلق الدورة الأولى لصالون خنوم للشباب

شد وجذب.. مدير بيت الشعر يخرج عن صمته لأول مرة بعد استقالة الأعضاء

انطلاق معرض الفن التشكيلي «خمسة وخميسة» بثقافة الإسماعيلية

تناقض 

 

ويقدم الكاتب في «دائرة الكون» التناقض حتى في التوأم، فأحدهما «مجنون» والآخر «عاقل» وتكمن المفارقة في أن تمييز أحدهما من الآخر يبدو مستحيلًا. 

 

المسرح 

 

كتب وايت في المسرح أيضاً، فعرض مسرحية «الموسم في سارسابَرِيلاّ»  عام 1962، التي نشرت لاحقاً ضمن مجموعة «أربع مسرحيات» عام1965، و«ليلة على الجبل الأقرع»  التي عرضت عام 1964، وغيرها. وكتب أيضاً القصة القصيرة، وسيرته الذاتية بعنوان «صدع في الزجاج» عام 1981. 

 

عصية على القراء 

 

تحفل مؤلفات وايت بالأساطير والرموز، وقد عالج فيها مسائل الغربة والبحث عن معنى للوجود، كل ذلك بأسلوب تيار الوعي الذي جعل مؤلفاته عصية على بعض القرّاء، وهي على ما يشوبها من تشاؤم إيجابية ومفعمة بفكره الناقد وخياله الشعري. 

 

وفاته 

 

رحل باتريك وايت في 30 سبتمبر عام 1990، عن عمر ناهز 78 عامًا.

باتريك وايت استراليا جائزة نوبل فن السرد الوادي السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف فيوتشر أمام إنبي في كأس مصر

موضوعات متعلقة

ثقافة بورسعيد تناقش صحة المرأة في محاضرة بالإسكان البديل بالقابوطي |صور

ذكرى تاريخية.. انعقاد القمة العربية الأولى بدعوة من الملك فاروق

البحيرة .. إيقاعات الأنفوشي تشعل أجواء قافلة قرية فيشا بالمحمودية

قصور الثقافة تختتم أسبوع أطفال المحافظات الحدودية فى دمياط

ثقافة دهب تقدم العرض المسرحي «كل يوم»

جولات «اللسان ومصب النيل وسفن البرج» ضمن زيارات محافظة دمياط

ثقافة الجيزة تشارك في معرض منتجات الشباب والحرف اليدوية

ثقافة أسوان تطلق الدورة الأولى لصالون خنوم للشباب

ترشيحاتنا

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى أردوغان بمناسبة فوزه.. تعرف عليها

جنينة مول والرحاب ومدينتي.. إزاي تسجل قراءة عداد الغاز من ماكينة الخدمة الذاتية؟

كيف يسأل ملكا الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن؟

آيفون الغلابة .. موبايل Realme بنفس شكل ومميزات iPhone بربع الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ