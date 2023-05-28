ثقافة دهب تقدم العرض المسرحي «كل يوم»

يناقش عدة قضايا اجتماعية..

شهدت ساحة بيت ثقافة دهب أمس فعاليات العرض المسرحي «كل يوم»، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض المسرحي «كل يوم»

يطرح العرض المسرحي محاولات لمعالجة القضايا الاجتماعية المختلفة، وإحداث تغيرات إيجابية على المستوى النفسي والاجتماعي سواء لفريق العمل أو المتلقي، كما يؤكد على دور ومكانة المرأة وأهمية دعمها وتمكينها خاصة في قضايا العنف القائم على النوع.

فريق العمل

العرض المسرحي من تأليف ياسر أبو العينين، موسيقى أحمد جمال، تعبير حركي إبراهيم غريب، ديكور وملابس محمد أبو عمرة، مخرج مساعد داليا سمير وشعبان حنفي، مخرج منفذ جمال بسيوني، سينوغرافيا وإخراج شريف القزاز.

أبطال العرض المسرحي

بطولة فريدة مجدي، عمرو ياسر، أميرة عبد الرحيم، شاذلي، أمينة مجدي، حسام طارق، مريم هريدي، مجدي عمرو، جمعة عودة، محمد محمود.

مشهد من العرض المسرحي

العرض المسرحي «كل يوم» إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة جنوب سيناء، في إطار النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي.