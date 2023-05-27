جولات «اللسان ومصب النيل وسفن البرج» ضمن زيارات محافظة دمياط

استقبلت منطقة اللسان برأس البر، صباح اليوم الجمعة، أطفال المحافظات الحدودية، ضمن جولات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، استمرارًا للزيارات الميدانية لأشهر وأهم معالم محافظة دمياط المستضيفة للفعاليات.

فعاليات يوم الجمعة

جولات الأسبوع الثقافي

توجه الأطفال بمرافقه مشرفيهم وعدد من المدربين لزيارة منطقة اللسان ومصب النيل بمدينة رأس البر، والتي يقصدها السياح من كل البلاد لالتقاط الصور ومشاهدة البرزخ بينها، تلك المنطقة الساحرة التي تشهد التقاء مياه نهر النيل العذبة بمياه البحر الأبيض المتوسط المالحة المتلاطمة، وخلال الزيارة قدمت شروح للأطفال حول جهود الدولة في تطوير تلك المنطقة وإنشاء ممشى سياحى وتعميره بالمحلات والخدمات. والتي يحفها من البر الآخر عزبة البرج الشهيرة بسفن ومراكب الصيادين، حيث يوجد أكبر مراكز صيد السمك وصناعة السفن، كما أنها أولى المدن الملونة نظرا للألوان المميزة للمنازل والبيوت.

جولات الأسبوع الثقافي

وتستكمل مساء اليوم بقصر ثقافة دمياط الجديدة فعاليات الورش الفنية والحرفية التي تصل إلى 12 ورشة ضمن فعاليات الأسبوع الخامس والعشرين للمشروع الذي يشارك به 200 طفل من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والشلاتين وحلايب وأبو رماد "البحر الأحمر" والأسمرات "القاهرة"، ويأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، ويهدف لاكتشاف وتنمية مواهب أطفال مصر من أبناء المحافظات الحدودية ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم.