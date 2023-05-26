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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

للاستفادة من موارد الطبيعة..

ورشة فنية لصناعة الكتب بورق الجوخ في الأسبوع الثقافي لأهل مصر

الأسبوع الثقافي السابع
الأسبوع الثقافي السابع بدمياط

انعقدت ورشة المكتبة الثقافية تحت عنوان «التنمية في مصر»، إحدى الورش ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي السابع لأطفال المحافظات الحدودية «أهل مصر»، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حاليًا بمحافظة دمياط. 

 

برنامج الورشة 

 

وأوضحت المُدربة سهام محمد، أنها اعتمدت على أن تكون أولى مراحل الورشة تعريف الأطفال بمدينة دمياط، باعتبارها المدينة المستضيفة لفعاليات الأسبوع الثقافي، حيث تتميز بمنتجات الألبان، والحلوى الشرقية، وصناعة الأثاث ومشتملاته، والسفن، وصيد الأسماك، والأحذية. كما تنتشر بها المناطق الصناعية، بالإضافة للزراعة، ويقصدها الزوار لما تتمتع به من معالم سياحية شهيرة. 

 

وذكرت المُدربة أنها تقدم للأطفال موضوعات عن التنمية من جوانب مختلفة، منها التنمية المستدامة والتى تأتى من الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، والطاقة التي يتم توليدها من الرياح. ومنها موضوعات عن التنمية البشرية؛ عبر تطوير الشخصية وتدريب الأيدي العاملة وتوفير وسائل تعليمية متطورة، ومنها التنمية العمرانية؛ والتي تنفذها الدولة من خلال تطوير القاهرة الفاطمية، وإنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية لتخفيض الأزمة السكانية، وكذلك مشروع الألف صوبة زراعية للحماية من التلوث، والتنمية الاقتصادية والمشروعات، وتنمية الموارد المائية والحفاظ على المياه، وغيرها.

حول منتج الورشة تقول “سهام” إنها تنتج كتابًا يوميًا حسب الموضوع، من قماش الجوخ؛ لتعريف الأطفال كيفية التعامل مع خامة جديدة مختلفة عن الورق، وتشكيلها لتصبح منتجا لائقًا بمضمون الورشة، إلى جانب تنمية مهاراتهم. 

 

وعن انطباعات الأطفال المشاركين في الورشة؛ أعرب الأطفال عن ترحيبهم بالمشاركة في الورشة كناحية تثقيفية وتوعوية، بالإضافة إلى التعرف على خامات بيئية مثل قماش الجوخ والدانتيل، وفقًا لما ذكرته رقية 15عام من أسوان، وتحدث إياد 14 عام من الوادي الجديد، أنه استفاد من التعرف على المصطلحات التى يسمعها في وسائل الإعلام، مثل مفهوم التنمية البشرية والمستدامة.

هذا واستمرت أعمال الورش الفنية بقصر ثقافة دمياط، مساء اليوم الخميس، ومنها ورشة الموائد المستديرة وتحدث بها الكاتب فؤاد مرسي مع الأطفال عن الفروق فى الثقافات بين المحافظات المختلفة، حيث تنعكس ثقافة البيئة فى تشكيل وعي الفرد.

 كما واصل الشاعر مدحت العيسوي قراءات في دواوين الشعراء لتدريب الأطفال على الإلقاء. ونفذت عدة ورش حرفية في مجالات الخيامية للمدرب كريم خلف، وورشة مشغولات من الخرز للمدربة منى عبد الوهاب، ورشة الأركت الخشبي مع المدرب حسني إبراهيم، وورشة الكلنكان للفنانة فاطمة تمساح، وورشة المسرح الأسود للفنان مصطفى إسماعيل، كما استكملت بروفات المسرح البشري للمخرجة رنا بركات، وورشة فنون الأداء والغناء الفنان محمد مصطفى، وورشة الفنون الشعبية للمدرب محمد الأوليمي، وورشة "العلاج بالفن" للفنانة غادة عبد النبي. 

 

جدير بالذكر أن قصور الثقافة تستضيف مائتي طفل بمحافظة دمياط، خلال أسبوع «أهل مصر»، المشروع الرئاسي المعني بأبناء المحافظات الحدودية، يمثلون محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والشلاتين وحلايب وأبو رماد "البحر الأحمر" والأسمرات "القاهرة"، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بإشراف لميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، ويهدف المشروع لاكتشاف وتنمية مواهب أطفال مصر من أبناء المحافظات الحدودية ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم.

فعاليات الأسبوع الثقافي السابع بدمياط

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الأسبوع الثقافي السابع الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة محافظة دمياط فرع ثقافة دمياط قصور الثقافة

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