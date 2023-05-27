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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الجيزة تشارك في معرض منتجات الشباب والحرف اليدوية

معرض المشروعات الصغيرة
معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شارك فرع ثقافة الجيزة في افتتاح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقيم أمس الخميس، بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، ونظمه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة. 

 

فعاليات المعرض 

 

عرض فني 

 

بدأت فعاليات الافتتاح بعرض فني للتنورة التراثية على أنغام باقة من الأغاني التراثية الشعبية، قدمه الفنان سيد المصري، ثم افتتحت د. هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع فعاليات معرض الحرف اليدوية والتراثية، الذي شمل معرضا فنيا لمنتجات ومخرجات الورش الحرفية التي تقيمها مكتبة الصف الثقافية الجديدة، ومنها منتجات حرفية ومشغولات يدوية، ومفروشات مطرزة يدويا، وإكسسوارات وحلي من الخرز والنحاس، بإشراف حسن محمد وليلى محمد. 

معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

جاء الافتتاح بحضور عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب، د. نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، وعدد من أعضاء النادي وجمهوره.

تأتي المشاركة ضمن اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالمساهمة في تسويق منتجات الشباب والسيدات من مستفيدي ورش تعليم الحرف اليدوية التي تقدم بالمواقع الثقافية بفرع ثقافة الجيزة، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، وقد تضمن المعرض 35 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة، بالتنسيق والتعاون مع منصة أيادي مصرية، ويستمر على مدار يومي 26 و 27  مايو الحالي. 

فعاليات معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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الجيزة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة فرع ثقافة الجيزة جهاز رعاية وتشغيل الشباب معرض الحرف اليدوية

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