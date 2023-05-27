انطلاق معرض الفن التشكيلي «خمسة وخميسة» بثقافة الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، أمس الخميس، انطلاق معرض الفن التشكيلي "خمسة وخميسة"، لنخبة من فناني محافظة الإسماعيلية التشكيليين، ضمن أنشطة وفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

معرض الفن التشكيلي

ضم المعرض 25 لوحة فنية لخمسة فنانين، حيث يشارك كل منهم بخمسة أعمال، وهم الفنان محمد ربيع، الفنانة إيمان سلام، الفنانة د. منى الصياد، الفنان حسني عبد السلام، الفنان غريب أبو المجد، وذلك في مجالات التصوير الزيتي والرسم والأبيض والأسود، باستخدام خامات الألوان الأكريليك والألوان الزيتية وأيضا الألوان الجواش.

مشاركة الفنانين

عن مشاركته قال الفنان محمد ربيع أثناء شرح أعماله الفنية عن ملحمة النصر التي أصبحت في ذاكرته سنوات كثيره وانتقل إلى عصر الازدهار من خلال الإنجازات المصرية ما بعد النصر. أما الفنانة إيمان سلام فتحدثت عن صمود مصر أم الدنيا في مواجهة الأزمات على مر العصور حتى عصر النهضة وهو ما عبرت به بأعمالها. أما الدكتورة منى الصياد فعبرت بعض أعمالها عن الفن الفرعوني والمصري القديم باستخدام الألوان الزاهية وخامات الأكريليك. وشارك الفنان حسني عبد السلام ببعض أعماله بالموتيفات الشعبية والتراثية في مجال الفنون التشكيلية. بينما جسد الفنان غريب أبو المجد بعض الوحدات في المنظور المعماري وأيضا الحفر على الخشب. وقد تم تكريم الفنانين المشاركين بشهادات تقدير لجهودهم في إثراء حركة الفن التشكيلي في الإسماعيلية.

قصر ثقافة الإسماعيلية

فعاليات المعرض ينظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي استمرارا لدعم هيئة قصور الثقافة للفنون التشكيلية وللفنانين والمبدعين المصريين.

قصر ثقافة الإسماعيلية

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