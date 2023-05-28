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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى تاريخية.. انعقاد القمة العربية الأولى بدعوة من الملك فاروق

شعار جامعة الدول
شعار جامعة الدول العربية

يصادف اليوم الثامن والعشرون من شهر مايو عام 1946 ذكرى انعقاد المؤتمر الأول لجامعة الدول العربية، والذي دعا فيه الملك فاروق الأول، ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في الجامعة التي تأسست عام 1945.

 

 

 

طابع تذكاري لتأسيس الجامعة العربية 

 

 

الدول المشاركة بالقمة التأسيسية 

 

ينص ميثاق جامعة الدول العربية على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشئون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر، والعلاقات الاجتماعية، والصحة.

وتُعد جامعة الدول العربية أقدم منظمة إقليمية في العالم تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الأولى، حيث بدأ تأسيسها عام 1945. وانعقد المؤتمر الأول للجامعة في الثامن والعشرين من مايو عام 1946، في «زهراء أنشاص» بدعوة من ملك مصر فاروق الأول، وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي: مصر، ممثلًا عنها الملك فاروق الأول، و الأردن، ممثلًا عنه الملك عبد الله الأول بن الحسين، و السعودية، ممثلًا عنها الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد السعودية، واليمن، ممثلًا عنه الأمير سيف الإسلام عبد الله بن يحيى حميد الدين نجل إمام اليمن يحيى حميد الدين، والعراق، ممثلًا عنه الأمير عبد الإله بن علي الهاشمي الوصي على عرش العراق، و لبنان، ممثلًا عنه الرئيس بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، وسوريا، ممثلًا عنها الرئيس شكري القوتلي رئيس سوريا. 

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القرارات الصادرة عن القمة 

 

عقدت القمة التأسيسية لجامعة الدول العربية في (28، 29 مايو) عام 1946، من أجل مناصرة القضية الفلسطينية، وجاء مجمل القرارات التي خرجت عن القمة العربية الأولى:

مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها.

قضية فلسطين قلب القضايا القومية، باعتبارها قطر لا ينفصل عن باقي الأقطار العربية.

ضرورة الوقوف أمام الصهيونية، باعتبارها خطرا لا يداهم فلسطين وحسب وإنما جميع البلاد العربية والإسلامية.

الدعوة إلى وقف الهجرة اليهودية وقفًا تامًا، ومنع تسرب الأراضي العربية إلى أيدي الصهاينة، والعمل على تحقيق استقلال فلسطين.

اعتبار أي سياسة عدوانية موجهة ضد فلسطين تأخذ بها حكومتا أمريكا وبريطانيا هي سياسة عدوانية تجاه كافة دول الجامعة العربية.

الدفاع عن كيان فلسطين في حالة الاعتداء عليه.

مساعدة عرب فلسطين بالمال، وبكل الوسائل الممكنة.

ضرورة حصول طرابلس الغرب على الاستقلال.

العمل على إنهاض الشعوب العربية وترقية مستواها الثقافي والمادي، لتمكنها من مواجهة أي اعتداء صهيوني داهم. 

 

 طوابع تذكارية.. القمة العربية الأولى 

 

طابع تذكاري للملك فاروق الأول ملك مصر
طابع تذكاري للرئيس شكري القوتلي رئيس سوريا
طابع تذكاري للملك فيصل الثاني ملك العراق

 

طابع تذكاري للملك عبد العزيز ملك السعودية
جامعة الدول العربية المؤتمر الأول فاروق الأول الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود الرئيس شكري القوتلي أنشاص

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