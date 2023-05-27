فنيات وحكايات «التلي» في ورش للحفاظ على التراث بثقافة بهاء الدين

شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، بأسيوط، الخميس، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، استمرارًا لأنشطة الإجازة الصيفية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من رواد القصر. ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تميز أسيوط

وفي إطار الحفاظ على التراث بشقيه المادي واللامادي، أقيمت بالقصر ورشة لحرفة “التلي” قامت خلالها المدربة السيدة ياسمين جاد بتوضيح الحكاية الشعبية والتراثية للتلي، موضحة أن صعيد مصر عرف بتطريز التلي، واشتهرت أسيوط أكثر من سواها بهذه الحرفة، ثم تناولت أهميته وأنه منتج يسوق عالميا ويلقى رواجا في كل الأسواق العربية والعالمية، وقامت بتدريب الأطفال على الغرز المختلفة وعمل الأشكال التراثية للجمل والزراعة والهلال، الفانوس، العروسة، كما قدمت الفنانة ميادة شيريت ورشة أشغال فنية لتدريب الأطفال علي فنون الطباعة المختلفة وخاصة طباعة الاستانسل.

الفعاليات الثقافية

وشملت الفعاليات استمرار ورشة تعليم الخط العربي مع الفنانة إيمان وهبة وتعليم الأطفال فنون وأسرار كتابة الخط الكوفي بعد أن علمتهم الأسبوعين الماضيين فنيات خط النسخ والرقعة، وقدمت سوسن محمود ورشة لتعليم غرز التطريز المختلفة لتدريب الأطفال على طريقة عمل أشكال جمالية، أعقبها ورشة تفصيل ورسم باترون وعمل فستان أطفال، كما قدمت ورشة فنية في مجال الفنون التشكيلية قام خلالها الأطفال برسم موضوعات عن عيد العمال وأهمية العمل مع الفنان إبراهيم حسين.

وضمن الفعاليات الثقافية بالقصر استمرت هبة عبود في تقديم ورش الحكي عن قيمة العمل، إضافة إلى ورشتي حكي أخرى قدمتهما طفلتان من رواد القصر عن التعاون والصداقة وحب الخير للآخر، وقدم إسلام محمد مسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتعزيز مشاركة الأطفال بالمكتبة وتشجيعهم على الاطلاع المستمر وأهمية الكتاب وكيفية اختيار الكتاب المناسب، كما أقيمت ورش لاكتشاف المواهب في مجالات المسرح والشعر والقصة والأدب والتراث وكلمات الأغاني التراثية الهادفة والالحان الموسيقية والموسيقى والغناء للفنان نصر الدين أحمد سيد بإقبال كبير، والفنون الشعبية للفنان خالد نصر الدين حسين بمشاركة أطفال من ذوي الهمم.

الفعاليات نُظمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث يتضمن برنامح الفعاليات عددا كبيرا من أنشطة الإجازة الصيفية بالقصر المتخصص في ثقافة الطفل.

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين

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