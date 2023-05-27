عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فنيات وحكايات «التلي» في ورش للحفاظ على التراث بثقافة بهاء الدين

قصر ثقافة أحمد بهاء
قصر ثقافة أحمد بهاء الدين

شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، بأسيوط، الخميس، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، استمرارًا لأنشطة الإجازة الصيفية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من رواد القصر. ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

 

تميز أسيوط 

 

وفي إطار الحفاظ على التراث بشقيه المادي واللامادي، أقيمت بالقصر ورشة لحرفة “التلي”  قامت خلالها المدربة السيدة ياسمين جاد بتوضيح الحكاية الشعبية والتراثية للتلي، موضحة أن صعيد مصر عرف بتطريز التلي، واشتهرت أسيوط أكثر من سواها بهذه الحرفة، ثم تناولت أهميته وأنه منتج يسوق عالميا ويلقى رواجا في كل الأسواق العربية والعالمية، وقامت بتدريب الأطفال على الغرز المختلفة وعمل الأشكال التراثية للجمل والزراعة والهلال، الفانوس، العروسة، كما قدمت الفنانة ميادة شيريت ورشة أشغال فنية لتدريب الأطفال علي فنون الطباعة المختلفة وخاصة طباعة الاستانسل.

 

الفعاليات الثقافية 

 

وشملت الفعاليات استمرار ورشة تعليم الخط العربي  مع الفنانة إيمان وهبة وتعليم الأطفال فنون وأسرار كتابة الخط الكوفي بعد أن علمتهم الأسبوعين الماضيين فنيات خط النسخ والرقعة، وقدمت سوسن محمود ورشة لتعليم غرز التطريز المختلفة لتدريب الأطفال على طريقة عمل أشكال جمالية، أعقبها ورشة تفصيل ورسم باترون وعمل فستان أطفال، كما قدمت ورشة فنية في مجال الفنون التشكيلية قام خلالها الأطفال برسم موضوعات عن عيد العمال وأهمية العمل  مع الفنان إبراهيم حسين. 

 

 

وضمن الفعاليات الثقافية بالقصر استمرت هبة عبود في تقديم ورش الحكي عن قيمة العمل، إضافة إلى ورشتي حكي أخرى قدمتهما طفلتان من رواد القصر عن التعاون والصداقة وحب الخير للآخر، وقدم إسلام محمد مسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتعزيز مشاركة الأطفال بالمكتبة وتشجيعهم على الاطلاع المستمر وأهمية الكتاب وكيفية اختيار الكتاب المناسب، كما أقيمت ورش لاكتشاف المواهب في مجالات المسرح والشعر والقصة والأدب والتراث وكلمات الأغاني التراثية الهادفة والالحان الموسيقية والموسيقى والغناء للفنان نصر الدين أحمد سيد بإقبال كبير، والفنون الشعبية للفنان خالد نصر الدين حسين بمشاركة أطفال من ذوي الهمم.

 

الفعاليات نُظمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث يتضمن برنامح الفعاليات عددا كبيرا من أنشطة الإجازة الصيفية بالقصر المتخصص في ثقافة الطفل.

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين

FB_IMG_1685132432215
FB_IMG_1685132432215
FB_IMG_1685132434562
FB_IMG_1685132434562
FB_IMG_1685132422448
FB_IMG_1685132422448
FB_IMG_1685132424928
FB_IMG_1685132424928
FB_IMG_1685132427261
FB_IMG_1685132427261
FB_IMG_1685132429785
FB_IMG_1685132429785
FB_IMG_1685132417844
FB_IMG_1685132417844
FB_IMG_1685132420149
FB_IMG_1685132420149
FB_IMG_1685132413567
FB_IMG_1685132413567
FB_IMG_1685132411210
FB_IMG_1685132411210
FB_IMG_1685132408539
FB_IMG_1685132408539
التلي قصر ثقافة أحمد بهاء الدين أسيوط الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ورش الحكى ثقافة الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موضوعات متعلقة

بورسعيد .. فعاليات فنية لأبناء القابوطي ضمن برامج قصور الثقافة بالإسكان البديل

ثقافة المنصورة تختتم ليالي العرض المسرحي «المهرج»

هشام عطوة يكرّم مدير عام ثقافة القرية

ورشة فنية لصناعة الكتب بورق الجوخ في الأسبوع الثقافي لأهل مصر

لم تخرج حديثًا من مصر .. عالم آثار شهير يرد على مزاعم إسرائيل بـ نقل توابيت فرعونية لفحصها

الأحد بجاليري ضي الزمالك.. منتدى عفيفي مطر يناقش «سيكولوجية الإبداع التشكيلي»

الموسيقى العربية تحتفل بذكرى رحيل وردة الجزائرية

قصر ثقافة طنطا يستعرض أهم العناصر الغذائية لحماية الإنسان من الأمراض

ترشيحاتنا

تعليم المنيا: بدء أعمال التصحيح وتقدير درجات الشهادة الإعدادية

فشل في  تحميل الصور..عطل عالمي يضرب الفيس بوك

اليوم السبت .. 16 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

هل يودع أردوغان كرسي الرئاسة؟.. 7 شواهد تؤكد صعوبة المنافسة بجولة الإعادة

زراعة الوادى الجديد: توريد 343 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

الاتحاد الدولي للخماسي يعين آية مدني رئيسا للجنة عودة اللاعبين الروس والبيلاروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ