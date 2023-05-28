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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لليوم الثاني..

البحيرة .. إيقاعات الأنفوشي تشعل أجواء قافلة قرية فيشا بالمحمودية

أبناء قرية فيشا
أبناء قرية فيشا

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في تقديم فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بمركز شباب قرية فيشا التابعة لمركز ومدينة المحمودية بالبحيرة، ضمن خطة القوافل الثقافية التي تجوب معظم القرى والأماكن النائية. 

 

ورش فنية متنوعة 

 

إحدى الورش الفنية

تسابق أبناء القرية من مختلف الأعمار للمشاركة في الورش الفنية؛ التي يكتسبون من خلالها بعض المهارات والحرف اليدوية البسيطة، منها: ورشة الرسم والتلوين مع منى القماح، التلوين على الوجه مع وائل الجيار، حمدي الرديني، حسن البنا، كما واصل وائل الشبكي اكتشافه للمواهب الصغيرة في الشعر والغناء والإلقاء إلى جانب ورشة الحكي، بالإضافة إلى ورشة تدوير الخامات و"الهاند ميد" وعمل “ماسكات” وتيجان للأطفال من “الفوم جليتر” وتعليم “الكروشيه”، نفذها كل من: إيمان مصطفي، ضحا كفوري، نهي صبحي، هبة القاضي.

محاضرة تثقيفية 

 

كما ألقى الشيخ عبد الرزاق بسيوني محاضرة تثقيفية حول سماحة الأديان، والمساواة بين الرجل والمرأة.

 

عرض فني 

 

فرقة الأنفوشي

وإختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني، التي أمتعت جمهور الحاضرين بما قدمه فنانو الفرقة من فقرات العزف المنفرد على الطبلة والفقرات الغنائية المتنوعة لكبار الفنانين.

 

ينظم فعاليات القافلة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية، وتختتم اليوم الأحد 28  مايو.

جانب من الفعاليات

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الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات القافلة الثقافية المسرح المتنقل القوافل الثقافية فرع ثقافة البحيرة مدينة المحمودية

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