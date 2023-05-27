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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة أسوان تطلق الدورة الأولى لصالون خنوم للشباب

فرع ثقافة أسوان
فرع ثقافة أسوان

أطلق فرع ثقافة أسوان، مساء أمس الخميس، الدورة الأولى لصالون "خنوم" للشباب للفنون التشكيلية بعنوان "موهوب بالفطرة"، وذلك بقاعة المعارض بمسرح فوزي الصيفي، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المقدمة لشباب الفنانين، ويستمر حتى الخامس من يونيو المُقبل. 

 

شهد الافتتاح الدكتور أحمد الفارمان مستشار محافظة أسوان للسياحة نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان، الدكتور طارق صبحي قومسيير عام الصالون. 

 

رمز الخلق والإبداع 

 

عن المعرض قال القومسيير العام إن "خنوم" رمز الخلق والإبداع في الحضارة المصرية القديمة وله شواهد بمعابد أسوان، ويتيح الصالون للمشاركين فرصة في إظهار مواهبهم الفنية الممزوجة بتراث الأجداد حتى يعبروا برؤى مستقبلية عن طموحاتهم في تشكيلات فنية، تداعب خيال المتذوق وتحاور منطق المتخصص في إبداعاتهم الفنية. 

 

الأعمال المشاركة في الصالون 

 

تقدم للمشاركة بالصالون 180 شابا وفتاة من 12 محافظة وهم "أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، دمياط، مرسي مطروح، الإسكندرية" حيث تم اختيار 80 عملًا للمشاركة بالصالون من قبل لجنة الفرز المكونة من أ.م.د يوسف رئيس لجنة التحكيم، أ.م.د.أحمد حمدي، أ.م.د منى فتحي، والفنانين محمود الشنقرابي، ولاء حسين.  

 

وتنوعت الأعمال ما بين "رسم، تصوير، تصوير ضوئي، خزف، جرافيك، فن رقمي، معادن، تصوير زيتي، نسيج، باستيل خزفي، تصوير جداري، خشب"، بتنظيم كل من تغريد أبو القاسم رئيس لجنة التنظيم، الفنانات "مي عبد الهادي، أميرة بهاء، يارا محمود، منى يونس، فاطمة علواني، وفي الختام تم تكريم المشاركين بالصالون وأعضاء اللجان والقائمين على التنفيذ.

يأتي الصالون ضمن فعاليات وأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، استمرارا لدور قصور الثقافة في ترسيخ قيم الفن في المجتمع والنهوض بشباب الفنانين وتشجيعهم.

صالون "خنوم" للشباب للفنون التشكيلية

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ثقافة اسوان خنوم موهوب بالفطرة لهيئة العامة لقصور الثقافة الحضارة المصرية القديمة قصور الثقافة

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