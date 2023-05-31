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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

صدى البلد

استقبل الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، اليوم، محمد بن عيسى مؤسس وأمين عام منتدى أصيلة الثقافي، ووزير الثقافة والخارجية الأسبق بمملكة المغرب.

وأبدى بن عيسى اهتماماً كبيراً بالتعرف علي الأنشطة والفعاليات التي تقدمها المؤسسة، كما قام بجولة داخل متحف فاروق حسني معرباً عن سعادته بمشاهدة الأعمال الفنية التي يحويها المتحف، والتي تتكون من مقتنيات الفنان فاروق حسني الفنية وأبرز لوحاته التي تعكس مراحل فاروق حسني الفنية المختلفة.

 ‎وفي نهاية اللقاء توجه محمد بن عيسى بالشكر إلى الفنان فاروق حسني على حسن الاستقبال و إعتزازه بصداقته لفاروق حسني وشخصيته المؤثرة وفنه الرفيع وبمقتنيات المؤسسة المتنوعة التي تعد صورة حية لمراحل تطور الفن المصري الحديث. 

 

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الفنان فاروق حسني

 


و أكد الفنان فاروق حسني عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بهذه الزيارة معربًا عن تقديره الشخصي الكبير لهذه الشخصية العربية قائلاً أن محمد بن عيسى رجل ثقافة من طراز رفيع وصاحب بصمة متميزة في إثراء الحركة الثقافية وتأثير متميز في النشاط الثقافي الدولي والعربي .

فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون منتدي أصيلة الثقافي المغرب محمد بن عيسى

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