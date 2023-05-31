على أنغام السمسية.. قصور الثقافة تطلق احتفالات صيف الإسماعيلية

شهد نادي الأسرة التابع لهيئة قناة السويس، عددًا من العروض الفنية لفرع ثقافة الإسماعيلية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في انطلاق احتفالات "صيف الإسماعيلية".

فعاليات الحفل

بدأ الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، بقيادة مصطفى محمود، والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية منها: «سارة الليل، سلم على الشهداء، عدى النهار علينا».

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان ماهر كمال بعض الرقصات منها: الصيادين، قبطان طلع يتمشى غناء ماهر كمال، بتغني لمين يا حمام، البدوي، التنورة، غصين الحبيب.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، تضمن أغاني على أنغام السمسمية منها مقدمة الفرقة، عزف منفرد سمسمية، «البحر» لمحمد يحيي، «ليه يا حمام» لسامح الطلي، «نوح الحمام» لمحمد مصطفى، «حلوة يا إسماعيلاوية» علي مدني، «أنا واد صياد من بحري» لمحمود هاشم، «أنا الإسماعيلي» محمد يحيي، «تعيشي وتفتكري يا مصر».

الفعاليات قدمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث انطلقت الفعاليات الصيفية لقصور الثقافة في العديد من المواقع الثقافية بالمحافظات، والتي تشهد إقبالًا وتفاعلًا كبيًرا من الجمهور ورواد المواقع.