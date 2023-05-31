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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإيسيسكو تصدر ديواني «الرباط عاصمة الأنوار» و«القاهرة مدينة الألف مئذنة»

الإيسيسكو
الإيسيسكو

أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ديواني "الرباط عاصمة الأنوار" و"القاهرة مدينة الألف مئذنة"، يضمان أفضل القصائد الشعرية المشاركة في جائزة الإيسيسكو "عاصمة الثقافة في عيون الشعراء"، التي أعلنتها المنظمة عام 2022، بمناسبة الاحتفاء بالرباط والقاهرة عاصمتين للثقافة في العالم الإسلامي، في إطار برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة. 

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جائزتين 

 

وكانت الجائزة، التي أشرف على تنظيمها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، تنقسم إلى قسمين: جائزة قصيدة الرباط عاصمة الأنوار، وجائزة قصيدة القاهرة مدينة الألف مئذنة، وهدفت إلى المساهمة في تثمين الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي للعاصمتين، الرباط والقاهرة، وجهودهما في تعزيز الثقافة في العالمين العربي والإسلامي، وتشجيع فرص التلاقي الثقافي والمعرفي والانفتاح على الحضارات، وتحفيز الإبداع الشعري الفصيح في وصف المدن، ونشر الوعي بجماليات اللغة العربية وكنوزها المرتبطة بالتاريخ العربي وتراثه الأصيل.  

 

القصائد المنشورة 

 

وقد شارك في الجائزة 150 متسابقًا من 18 دولة حول العالم، بقصيدة واحدة لكل متسابق، وقامت لجنة متخصصة بتقييم القصائد المشاركة، وفقا لمعايير الجودة الفنية والجدة والإبداع، وتحديد الثلاث الفائزة منها بجائزة كل قسم، واختيار 45 قصيدة لنشرها في ديواني "الرباط عاصمة الأنوار" و"القاهرة مدينة الألف مئذنة"، حيث ضم ديوان الرباط 22 قصيدة لاثنين وعشرين شاعرا، بينما تضمن ديوان القاهرة 23 قصيدة لثلاثة وعشرين شاعرًا.

ويمكن الاطلاع على الديوانين وتحميلهما من الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الإيسيسكو.

الإيسيسكو القاهرة مدينة الألف مئذنة الرباط عاصمة الأنوار جائزة الإيسيسكو مركز الإيسيسكو للغة العربية

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