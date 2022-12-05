أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية بقرى مبادرة حياة كريمة بالمنيا

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي والمشرف على فرع ثقافة المنيا ، سبل التعاون بين المحافظة وإقليم وسط الصعيد الثقافي بما يخدم القطاع الثقافي بالمحافظة، مؤكدا على دعم المحافظة التام لجميع الأنشطة الثقافية.

وأكد محافظ المنيا ، على أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه قصور الثقافة في تكوين الشخصية المصرية، والتصدي للأفكار الهدامة المتطرفة، ورفع مستوى الثقافة للمواطن المصري تجاه أنواع ومصادر الثقافة المختلفة ، لافتا أنه يجري حاليا أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة ابوقرقاص.

وناقش المحافظ ، أوجه تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة في دعم جهود وزارة الثقافة لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة في قرى "حياة كريمة"، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة من عروض فنية وثقافية وندوات ولقاءات توعوية وتنظيم معارض للحرف التراثية.

واستعرض "مكاوي" مشاركة الاقليم في مبادرة "أنت الحياة"، بقرية المعصرة بمركز ملوي خلال الفترة من 1-6 ديسمبر الحالي، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق والتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة المنيا.

كما بحث المحافظ تعزيز أوجه التعاون في مجال تفعيل دور المسارح في إعادة تشكيل الوعي من خلال برامج إبداعية وأنشطة ثقافية وفنية تضم كافة أشكال الفكر والفنون والثقافة.