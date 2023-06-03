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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلام المنيا يحتفل باليوبيل الفضي بمشاركة كبار الإعلاميين والصحفيين

مهرجان قسم الاعلام
مهرجان قسم الاعلام بجامعة المنيا

نظم قسم الاعلام بكلية الآداب بجامعة المنيا يوم مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2023 بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 عامًا على تخريج أول دفعات القسم عام 1998 وبرعاية الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا وحضور الدكتور أشرف ماهر النواجي عميد كلية الآداب والدكتورة رحاب أنور رئيس قسم الاعلام.

 

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عميد الكلية: مشروعات تخرج الطلاب محصلة 4 سنوات من الجهد والتعب والتميز

وهنأ الدكتور أشرف النواجي عميد كلية الآداب ابناء الدفعه 26 بقسم الإعلام لجهدهم المتميز والذي ظهر واضحا في مشروعات التخرج الخاصه بهم والتي عكست جهدهم على مدار السنوات الاربع.

مؤكدا أن هذة المشروعات هي خلاصات افكار ومحاضرات وممارسات وتطبيقات وليست نتاجا لعام واحد بل محصلة 4 سنوات من الجهد والعمل.

رئيس القسم : طلابنا يجمعون بين نبل الرساله الاعلاميه وتقنيات العصر

وقدم طلاب الشعب الثلاث 15 مشروعا متميزا منهم 7 مشروعات لشعبة الاذاعه والتلفزيون و4 مشروعات لشعبة العلاقات العامة والاعلان و4 مشروعات لشعبة الصحافه شارك فيها ما يقرب من 220 طالب وطالبه من أبناء الدفعه وتم إنتاجهم بالكامل من قبل طلاب القسم ليكونوا بادرة امل لجيل جديد يقدم اعلاما واعيا للمجتمع.

ومن جانبها قالت الدكتورة رحاب أنور رئيس قسم الاعلام انني على ثقه بأن هؤلاء الخريجين سيكونون اعلاميين متميزين على قدر عال من الكفاءة ويتسمون بالمسؤليه ويسهمون في تطوير الإعلام المصري في المستقبل كما سيشاركون في المحافل الاعلاميه للحصول على مراكز متقدمه في الإنتاج الإعلامي الصحفي موضحتا أن هؤلاء الطلاب كوادر اعلاميه جديدة تجمع بين نبل الرساله الاعلاميه وتقنيات العصر.


وكرم مهرجان قسم الاعلام كوكبة من قيادات العمل الإعلامي من بينهم خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية المصرية ومحمد الجازوي رئيس شبكة قنوات النهار وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين وخالد سعد كبير المذيعين بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري ومحمد يحيى عضو مجلس نقابة الصحفيين ومن أساتذة الإعلام الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام جامعة السويس الأسبق والدكتور محمد سعد عميد المعهد الدولي للإعلام باكاديميه الشروق سابقا و الدكتورة عزة عزت استاذ الإعلام جامعة المنوفية كما كرم المهرجان كوكبه من الصحفيين والإعلاميين من أبناء القسم الذين  عملوا في مجال الاعلام والصحافه من الدفعات 1998حتي 2012.

مهرجان تخريج الدفعه 26 بقسم الإعلام
مهرجان تخريج الدفعه 26 بقسم الإعلام
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