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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنيا تقدم 6 نصائح إرشادية لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات

نصائح لطلاب الثانوية
نصائح لطلاب الثانوية العامة

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا بعض التعليمات الهامة لطلاب الثانوية العامة الخاصة بالإجابة على أسئلة الامتحانات التي تبدأ يوم 12 يونيو الجاري.

وهي كالتالي :

1- قبل البدء فى إجابة اى سؤال يجب كتابة البيانات فى ورقتى الإجابة ثم البدء فى الإجابة سواء الاختيارية أو المقالية،وتشمل البيانات الاسم ورقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية والمدرسة ورمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة على أن يكون الكتابة بقلك جاف وبخط واضح ورقم النموذج هو أما " أ - ب - ج - د".

2- الامتحان يتكون من جزئين الأول الخاص بالبابل شيت وهى الأسئلة الموضوعية وجزء خاص بالأسئلة المقالية.

3- بالنسبة للأسئلة الاختيارية يتم إجابتها فى نموذج البابل شيت عن طريق اختيار الإجابات عن طريق تظليل الدائرة التى تناظر السؤال الموجود فى ورقة الأسئلة داخل كراسة البابل شيت وأن تصميم ورقة البابل شيت تنقسم إلى أ - ب - ج - د" بالنسبة للمدارس العربى وa وb وc وd" بالنسبة لطلاب مدارس اللغات.

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4- يجب كتابة وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة فى الخانات الموجودة على نموذج البابل شيت لان التظليل مهم أثناء التصحيح ويتم تسجيل رقم الجلوس من الشمال إلى اليمين ويجب أن يتم تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة بشكل كامل ولن يعتد باى علامات أخرى داخل كراسة البابل شيت ويتم التظليل بالقلم الجاف الأزرق.

5- يمنع استخدام قلم الكركتور لشطب الإجابة وفى حالة ما إذا رغب الطالب فى اختيار أو تظليل دائرة أخرى يقوم بوضع علامة إكس على الدائرة التى اختارها ويقوم بتظليل دائرة أخرى الدالة على الإجابة الصحيحة وفى حالة ترك دائرتين مظللتين يتم حرمان الطالب من درجة السؤال.

6- وأما  بالنسبة للاسئلة المقالية تتكون الورقة من جزئين الأول يحمل بيانات الطالب وجزء من كراسة الإجابة مخصص للإجابة عن الأسئلة، وغير مصرح بإجابة اى سؤال من الأسئلةالمقالية فى غير المكان المخصص له كما يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو فى كراسة الأسئلة كما أن المواد  غير المضافة للمجموع لا يوجد فيها أسئلة مقالية فجميعها اسئلة اختيارية ومن ثم يتسلم الطالب ورقة بابل شيت فقط.
 

اسئلة الامتحانات التعليمات الهامة الصفحة الرسمية تعليم المنيا طلاب الثانوية العامة والمستشفيات الجامعية

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