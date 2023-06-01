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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يبحث سبل التعاون مع هيئة الإسعاف والمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا ومدير مرفق الإسعاف

التقى الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا بالدكتور ياسر الحسيني مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنيا، وذلك لتعزيز سبل التعاون والتنسيق الثنائي بين هيئة الإسعاف والمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار الحرص المتبادل بين الجانبين على الارتقاء بالمنظومة الإسعافية والطبية التي تخدم مرضى المحافظة.

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وثمن فرحات خلال لقائه مع مدير الإسعاف بالمنيا الدور الحيوي الذي يقدمه مرفق الإسعاف في التعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وما يقوم به رجال الإسعاف من خدمات جليلة وأداء متميز تجاه الجرحى والحالات الحرجة، مؤكداً على الرصيد الكبير من العمل المثمر بين الجانبين، ومواصلة أطر التعاون مع المستشفيات الجامعية وعلى وجه الخصوص وحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الرئيسي كما تطرق اللقاء بحث إمكانية تدشين نقاط للإسعاف داخل التجمعات الطلابية بالحرم الجامعي وخاصة أثناء فترة الامتحانات؛ لضمان سلامة الطلاب.

 

الاستقبال الحالات الحرجة بحث سبل التعاون لمستشفيات الجامعية مرفق الاسعاف

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