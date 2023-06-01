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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصول أستاذ مساعد بـ "آداب المنيا" على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية

الدكتور علي سيد إسماعيل
الدكتور علي سيد إسماعيل

اعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا فوز الدكتور علي سيد إسماعيل محمد الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالجامعه بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية، وذلك عن كتابه "تجديد الخطاب الدعوي الإلكتروني وأثره في وأد الطائفية في مصر : مقاربات تأصيلية عصرية بجائزة التنوع والتجديد في مواجهة الطائفية والمذهبية" وذلك وفق البيان الذي أعلنته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة رئيس ‏المجلس الأعلى للثقافة خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس بالقائمة النهائية للفائزين بجوائز ‏الدولة للنيل والتقديرية والتفوق، والتي ‏تتضمن ثلاث مجالات هي (الفنون والآداب والعلوم ‏الاجتماعية) كما أعلنت قائمة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتي تشمل العديد من المجالات العلمية والثقافية.

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وهنأ الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة الدكتور علي سيد لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في هذا المجال الهام الذي يخدم الثقافة والواقع المصري، ويعزز أهمية إعادة هيكلة وأهداف الخطاب الدعوي الإلكتروني بعد ازدحام الساحة الدعوية بالعديد من التناقضات وعدم الفهم الصحيح لمقاصد الدين العليا، معبراً عن اعتزازه وفخره بفوز أحد أبناء الجامعة بهذه الجائزة المرموقة.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تسليط الضوء على النماذج المشرفة والفاعلة من أبنائها ومنتسبيها في مختلف المجالات، وحث المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز العلمية لتحقيق التميز والمنافسة لعلمائها وباحثيها، والريادة لجامعة المنيا.

التناقضات التقدير التشجيع التشجيعية الخدمات المقدمة للمواطن الفائزين بجوائز الدولة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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