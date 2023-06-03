برلماني : نحتاج تشريعًا جديدًا لقانون الأحزاب السياسية

علق أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على نقاشات الحوار الوطني حول النظم الانتخابية.

وقال أحمد مقلد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الضروري تواجد تشريع جديد لقانون الأحزاب السياسية ".

وأضاف مقلد :" القانون الحالي متواجد من 1971 ودخل عليه الكثير من التعديلات وآخر تعديل حدث في 2011 وتم تفريغ القانون من كل أدواته ولا يناسب الدستور".



وأكمل مقلد :" نحتاج إلى تقوية الأحزاب السياسية من خلال قانون يحل مشاكل تمويل الأحزاب والنزاعات الداخلية وتواجد آلية للدمج بين الأحزاب".

ولفت أحمد مقلد :" نحتاج إلى ممارسة سياسة رشيدة بين الأحزاب"، مضيفا:" اقترحنا تواجد تشريع جديد للأحزاب السياسية في جلسات الحوار الوطني".