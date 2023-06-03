برلماني: الحوار الوطني يضع حلولا ومقترحات للنهوض بـ اقتصاد مصر

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إنه لا شك أن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على المناخ الاقتصادي في العالم أجمع كما أصابت جائحة كورونا العالم أشمع بشلل إقتصادي كامل لمدة عامين كاملين.

مصر كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا في أستيراد القمح منهما

وأكد " محسب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هيثم سعودي" ببرنامج " الأخبار " المذاع على فضائية " الدي أم سي" أن نشوب الحرب الروسية الأوكرانية أدي إلى قتل الاقتصاد قي العالم كله خاصة في أوروبا تحديدا وأيضا مصر تأثرت بشكل كبير من الحرب خاصة أنها تعتمد في إقتصادها الغذائي على إستيراد القمح من أوكرانيا وروسيا بنسبة ٨٠ % الأمر الذي أدي إلى أرتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق والذي تتحمله الموازنة العامة للدولة وحدها دون أي غلاء على المواطن.



وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن كل القوي السياسية مشتركة ومجتمعة داخل الحوار الوطني من رجال الأعمال والخبراء المتخصصين وأستاذة الجامعات وأصحاب المشروعات وحتي عمال المصانع والمزارعين والفلاحين للادلاء بأرئهم ومقترحاتهم داخل الحوار الوطني وكيف تخرج مصر من هذه الأزمة والفجوة الإقتصادية التي تمر بها مصر الآن.

وأضاف أيمن محسب، أن الاحزاب الممثلة داخل الحوار الوطني تتبني الفكر الإشتراكي والفكر الرأسمالي اليمينيةوغيرهم من الأفكارالمتنوعة، ورغم هذا الاختلاف بين كل من الأفكار الحزبية التي تنهج مناهج مختلفة إلا أنها تجتمع على هدف واحد وواضح وهو أن أقتصاد دولة مصر ينهض ويرتفع، منوها إلى أن وجود التناغم والروح المعنوية المرتفعة تطغي داخل الحوار الوطني بوضوح كامل في الرؤى يساعد على إضافة الأفكار والمقترحات والرؤي المختلفة وتنفيذها تحت إشراف قضائي بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح، أن هناك إشراف قضائي على جلسات الحوار الوطني وأفكارها، وذلك لأننا نحترم القضاء والقانون ، وأن القيادة السياسية تفي بعهدها ووعدها تجاه الأحزاب المختلفة داخل الحوار الوطني.