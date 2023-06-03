عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الحوار الوطني يضع حلولا ومقترحات للنهوض بـ اقتصاد مصر

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني،  إنه لا شك أن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على المناخ الاقتصادي في العالم أجمع كما أصابت جائحة كورونا العالم أشمع بشلل إقتصادي كامل لمدة عامين كاملين.

مصر كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا في أستيراد القمح منهما

وأكد " محسب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هيثم سعودي" ببرنامج " الأخبار " المذاع على فضائية " الدي أم سي" أن نشوب الحرب الروسية الأوكرانية أدي إلى قتل الاقتصاد قي العالم كله خاصة في أوروبا تحديدا وأيضا مصر تأثرت بشكل كبير من الحرب خاصة أنها تعتمد في إقتصادها الغذائي على إستيراد القمح من أوكرانيا وروسيا بنسبة ٨٠ % الأمر الذي أدي إلى أرتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق والذي تتحمله الموازنة العامة للدولة وحدها دون أي غلاء على المواطن.


وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن كل القوي السياسية مشتركة ومجتمعة داخل الحوار الوطني من رجال الأعمال والخبراء المتخصصين  وأستاذة الجامعات وأصحاب المشروعات وحتي عمال المصانع والمزارعين والفلاحين للادلاء بأرئهم ومقترحاتهم داخل الحوار الوطني وكيف تخرج مصر من هذه الأزمة والفجوة الإقتصادية التي تمر بها مصر الآن.

وأضاف أيمن محسب، أن الاحزاب الممثلة داخل الحوار الوطني تتبني الفكر الإشتراكي والفكر الرأسمالي اليمينيةوغيرهم من الأفكارالمتنوعة، ورغم هذا الاختلاف بين كل من الأفكار الحزبية التي تنهج مناهج مختلفة إلا أنها تجتمع على هدف واحد وواضح وهو أن أقتصاد دولة مصر ينهض ويرتفع، منوها إلى أن وجود التناغم والروح المعنوية المرتفعة تطغي داخل الحوار الوطني بوضوح كامل في الرؤى يساعد على إضافة الأفكار والمقترحات والرؤي المختلفة وتنفيذها تحت إشراف قضائي بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح، أن هناك إشراف قضائي على جلسات الحوار الوطني وأفكارها، وذلك لأننا نحترم القضاء والقانون ، وأن القيادة السياسية تفي بعهدها ووعدها تجاه الأحزاب المختلفة داخل الحوار الوطني.

الحوار الوطني الحرب الروسية الأوكرانية كورونا قتل الاقتصاد الموازنة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت إشراف قضائي القيادة السياسية الأحزاب المختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

قرار رسمي بشأن زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

ترشيحاتنا

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين؟

قطاع الأعمال: 2024.. عام افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها

بعد حادث 3 قطارات.. الهند تطلق تحولًا بالسكك الحديدية بقيمة 30 مليار دولار

زيلينسكي من أوكرانيا: قواتنا جاهزة للهجوم المضاد

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث قطاريّ الهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

برقم صادم .. سعر إطلالة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

خليك في الطبيعي.. 4 وصفات من مطبخك لتسلخات الصيف

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

فيديو

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ