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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماكرون: ندعم أوكرانيا لشن هجمات مضادة.. والحرب أثبتت هشاشة أوروبا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت هشاشة قارة أوروبا، مشددًا على ضرورة دعم كييف من أجل شن هجوم مضاد ناجح.

 

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر "براتيسلافا" للأمن، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجري في الوقت الراهن العمل على إعادة هيكلة تُمكّن أوروبا من الدفاع عن نفسها، مشددًا على ضرورة ألا يُختطف الغرب مرة أخرى.

 

ولفت ماكرون إلى أن كثيرًا من القوات الروسية تراجعت في حربها ضد أوكرانيا، مشددًا على التزام أوروبا بتقديم أشكال الدعم العسكري والإنساني كافة لأوكرانيا.

 

وذكر الرئيس الفرنسي، أن قارة أوروبا تتبع أسلوب الشفافية والدبلوماسية في التعامل مع مشكلاتها السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن قارة أوروبا لا توجه تهديدًا لأي دولة في العالم.

 

بطريقة موحدة تجاه أزمة أوكرانيا.

وأوضح أن القارة الأوروبية تبذل الجهود اللازمة كافة للحفاظ على سيادتها، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي تصرف بطريقة موحدة تجاه أزمة أوكرانيا.

 

الرئيس الفرنسي الحرب الروسية الأوكرانية قارة أوروبا ماكرون الغرب

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