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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: بوتين أدخل حلف "الناتو" في صدمة بشنه الحرب على أوكرانيا

صدى البلد

قال الرئيس الفرنسي إيمانونيل ماكرون ، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في منتدى جلوبسيك المقام في مدينة براتيسلافا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيقظ بشنه الحرب على أوكرانيا حلف شمال الأطلسي "الناتو" من حالة الموت التي كان بها الحلف منذ 2019عام وأدخل الحلف في صدمة.

وأكد ماكرون خلال كلمته أنهم يحتاجون اليوم  إلى مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مضاد فعال".

وأضاف: "هذا أمر حتمي، وهو ما نقوم به. علينا تكثيفه لأن ما هو على المحك في الأشهر المقبلة هو إمكانية سلام يتم اختياره وبالتالي يكون دائماً".

كما قال الرئيس الفرنسي إن الغرب عليهم تقديم ضمانات ملموسة وذات مصداقية لأوكرانيا.

وأوضح الرئيس الفرنسي خلال منتدى "جلوبسيك" أن هذا سيكون موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة بحلول قمة حلف الناتو في شهر يوليو المقبل  وسيقام في مدينة فيلنيوس.

وختم ماكرون تصريحاته بأن أوكرانيا اليوم هي من  تحمي أوروبا وهي مجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف".

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