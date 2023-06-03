برلماني: انفتاح في الحوار الوطني.. والأحزاب تقدم رؤيتها بشأن النظم الانتخابية

أكد أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني يشهد حالة من الانفتاح في طرح الأفكار ووجهات النظر .

قال أحمد مقلد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل الأحزاب والقوى السياسية من أقصى اليمين واليسار ممثلة داخل الحوار الوطني".

أضاف أحمد مقلد :" كافة القوى السياسية كان لها وجهة نظر في النظام الانتخابي الأمثل والملائم من وجهة نظره ".

وتابع أحمد مقلد :" لا يوجد الأفضل في النظم السياسية لكن يوجد الأكثر ملائمة لظروف كل دولة في كيفية الممارسة الانتخابية ".

وأكمل أحمد مقلد :" هناك عدد من المحددات والضوابط عند الحديث عن النظم الانتخابية والدستور المصري أخذ بنظام التمييز الإيجابي وهو نظام الكوتة للمرأة والشباب وذوي الهمم ".