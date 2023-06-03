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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش ونسرين أمين في عزاء والد مريم أحمدي

كندة علوش
كندة علوش

حرص عدد من النجوم وصناع الدراما والسينما على حضور عزاء والد المخرجة مريم أحمدي الذي بدأ منذ قليل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

حضر العزاء كل من الفنانة كندة علوش، والفنانة نسرين آمين.

 

صلاة الغائب اليوم.. وفاة والد المخرجة مريم أحمدي

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وأعلنت المخرجة مريم أحمدي، وفاة والدها في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت :" إن لله وان اليه راجعون… توفي الي رحمة الله تعالي المغفور له بإذن الله والدي الغالي الأمير قربان علي أحمدي..ويقام العزاء السبت ٣ يونيو بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد". 

قدمت مريم أحمدي عددا من الأعمال الناجحة والشهيرة مؤخرا، أبرزها مسلسل 60 دقيقة، إلا أنا “حكاية لازم أعيش”، أنا عشقت، ومؤخرا وزن الريشة. 

 

نسرين امين
نسرين امين
كندة علوش الفنانة كندة علوش نسرين أمين الفنانة نسرين أمين السينما مريم أحمدي

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